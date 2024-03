In de rubriek ‘Coureurs van toen’ duikt FORMULE 1 Magazine elke donderdag in de archieven van de sport, op zoek naar bijzondere verhalen uit het verleden. Vandaag in deel 4: wijlen Ayrton Senna, een legende waar al veel over gezegd en geschreven is en die in 1984, exact 40 jaar geleden, een bijzonder debuut beleefde.

Vandaag, donderdag 21 maart, is de dag waarop Ayrton Senna zijn 64e verjaardag had moeten vieren. Zijn dodelijke ongeluk in Imola, op 1 mei exact dertig jaar geleden, brak zijn leven echter in de knop. Als drievoudig wereldkampioen, als icoon van de sport en een der grootste coureurs aller tijden is hij vereeuwigd in de Formule 1-historie. Over hem valt veel te vertellen, en dat is (en wordt) ook gedaan. In dit geval zoomen we in op zijn debuut: een optreden in eigen land, komende week precies 40 jaar geleden.

Het is 25 maart 1984 als de Braziliaanse racefans een 24-jarige landgenoot in hun hart sluiten, niet wetende wat voor legendarische status hij later zal bereiken. Het is in de tijd dat Nelson Piquet de grote raceheld is in Brazilië. Hij is de man die op dat moment al twee wereldtitels in bezit heeft, om er jaren later (1987) nog een derde aan toe te voegen. Piquet maakt de opkomst van Senna van nabij mee, die laatste neemt het stokje als Braziliaanse raceheld uiteindelijk over.

Het is 1983 als hij test voor Williams, terwijl ook McLaren dan al een oogje op Senna heeft. Geen van beide teams heeft in 1984 een stoeltje beschikbaar voor hem. Dat geldt wel voor het team van Toleman. Die bescheiden renstal, vernoemd naar oprichter Ted Toleman, is als Formule 1-team actief tussen 1981 en 1985. En boekt uiteindelijk weinig succes.

(Tekst gaat door onder de foto)

Een nog jonge Ayrton Senna stapt in 1984 in zijn Ford, op weg naar zijn thuisrace om daar zijn debuut te maken in de Formule 1. FOTO: Motorsport Images

Senna kan daar in dat ene jaar waarin hij voor Toleman rijdt, ook weinig aan doen. Voor hem staat 1984 in het teken van zijn eerste jaar in de F1. Daarin bezorgt hij Toleman nog wel 13 van de 16 punten. Zijn beste startplek is P3 in Estoril, zijn beste klassering is de tweede plaats tijdens de Grand Prix van Monaco. Maar het meest speciaal voor Senna en de Brazilianen is dat debuut in in 1984 in eigen land.

Een groot succes wordt dat evenwel niet. Senna kwalificeert zich als zeventiende. Daarmee troeft hij wel teamgenoot Johnny Cecotto af. In de race moet er meer mogelijk zijn, is de gedachte vooraf. En dat klopt: slechts acht coureurs worden geklasseerd, de rest valt om uiteenlopende reden uit of wordt gediskwalificeerd. Punten dus voor Senna? Nee, want helaas voor hem behoort ook hij tot de uitvallers.

Wat zo mooi is, namelijk in eigen land debuteren in de Formule 1, eindigt zodoende voor Senna in een anticlimax. Al na acht ronden is het gedaan met Hart-motor. Daarmee komt er een abrupt einde aan zijn eerste Grand Prix in de koningsklasse. Maar achteraf was het slechts een begin, een begin van een imposante loopbaan. Die, net als zijn debuutrace, uiteindelijk veel te vroeg eindigde.

De meest recente editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Daarin lees je onder andere hoe Max Verstappen temidden van de Red Bull-saga zijn hoofd koel hield tijdens de eerste twee races van het seizoen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dit en nog veel meer achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: