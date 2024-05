Vandaag is het dertig jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte op het circuit van Imola. Als eerbetoon brengt FORMULE 1 Magazine een fotoserie van de meest memorabele momenten van de legendarische Braziliaanse coureur. Met vandaag de nalatenschap van Ayrton Senna.

‘Niemand kan mij scheiden van de liefde van God’

Elk jaar komen er fans van ver om Ayrton Senna te herdenken bij zijn grafsteen. Deze foto is gemaakt tijdens de herdenking op 1 mei 2019, 25 jaar nadat de grote held verongelukte op Imola. Zijn graf is voortdurend omringd met verse bloemen, iets wat aantoont dat hij nog steeds bij velen in gedachten voortleeft.

Verschillende mensen bezoeken Ayrton Senna’s graf op 1 mei. ©Getty Images

Evenaring record Senna

Hier heeft Lewis Hamilton een originele helm van Senna gekregen na de kwalificatie van de GP van Canada in 2017. Daar evenaarde de zevenvoudig wereldkampioen Ayrton Senna: beide coureurs hadden 65 F1-pole posities bemachtigd in hun carrière. Hij kreeg deze helm van de familie van de Braziliaanse coureur, als aandenken.

Lewis Hamilton tijdens de GP van Canada in 2017. Hij ontvangt de helm van Ayrton Senna na evenaring van 65 pole posities. © Getty Images

Herdenkplaats op Imola

Dit bronzen beeld, als eerbetoon aan Ayrton Senna, staat op het circuit van Imola. Duizenden bezoekers komen hier elk jaar langs tijdens de GP van Emilia-Romagna en betuigen op hun manier respect aan de Braziliaanse held. Sommigen doen dat door foto’s, shirtjes, en bloemen neer te leggen en/of op te hangen. Verschillende attributen liggen er al jaren, misschien zelfs al dertig jaar.

De herdenkingsplek op Imola, waar fans tijdens de GP van Emilia-Romagna de Braziliaanse held herdenken. © Getty Images

Ayrton Senna Institute

Het Ayrton Senna Institute is opgericht door Viviane Senna, de zus van de drievoudig wereldkampioen. De organisatie was een droom van de Braziliaan om onderontwikkelde gebieden in Brazilië ondersteuning te geven in onderwijs. Al dertig jaar helpt deze non-profit organisatie verschillende gebieden in Brazilië. Op deze foto staat Viviane met Prins Harry (in die tijd), die een bezoek bracht aan de organisatie in São Paulo.

Viviane Senna samen met (toen) Prins Harry bij het Ayrton Senna Institute in Brazilië. © Getty Images

SENNA, de serie in 2024

Dit keer geen foto maar een video om zijn nalatenschap uit te lichten. Zelfs dertig jaar na dato is (de gedachte rondom) Ayrton Senna springlevend. Dit jaar komt er een serie uit op Netflix over de Braziliaanse F1-coureur. Bekijk hier de eerste trailer van de serie, dat gaat over zijn leven voor het tragische ongeluk.



