De Portugese voetbalclub Estoril Praia verruilde dit weekend de traditionele geel-blauwe kleuren voor een uniek tenue. Ter ere van de veertigste verjaardag van de eerste Grand Prix-overwinning van Ayrton Senna speelden de spelers van Estoril in zwarte shirtjes, voorzien van de kleuren van de Braziliaanse vlag. Daarmee verwees de topclub naar de helm van de legendarische coureur én de kleuren van zijn minstens zo iconische John Player Special-Lotus.

Estoril Praia speelde afgelopen weekend, ten tijde van de kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië, een competitiewedstrijd tegen SC Braga. De voetbalclub, die dezelfde naam draagt als het befaamde Estoril-circuit, koos voor deze gelegenheid voor een speciaal eerbetoon. Het was immers veertig jaar geleden dat wijlen Ayrton Senna op Estoril zijn eerste overwinning boekte in de Formule 1. De spelers speelden met zwarte shirt, voorzien van de Senna-naam en het groen-geel-blauw van de Braziliaanse vlag.

‘Tijdloos idool’

De eerste overwinning van Ayrton Senna was direct een bijzondere. De Braziliaan kwam in de stromende regen met een voorsprong van ruim zestig seconden als eerste over de eindstreep. Alleen Ferrari-coureur Michele Alboreto, die als tweede finishte, werd niet op een ronde gezet. Voor Senna was het zijn tweede jaar in de Formule 1 en zijn eerste seizoen met het team van Lotus, dat destijds racete met de iconische John Player Special-livery.

LEES OOK: Alain Prost mikpunt van online geweld na ‘onzinnige’ Senna-serie

“Estoril Praia brengt een eerbetoon aan de persoon en atleet die het gezicht van een generatie werd”, liet de voetbalclub weten. “Zijn band met Portugal is onmiskenbaar.” De ploeg omschreef Ayrton Senna op Instagram als ‘een tijdloos idool’ dat geschiedenis heeft geschreven in het Portugese land en op het circuit van Estoril. “Tot op de dag van vandaag inspireert Senna nog miljoenen Formule 1-fans over de hele wereld”, besloot het bericht. Senna zou in zijn carrière nog veertig Grands Prix en drie wereldtitels winnen. In 1994 kwam hij om het leven tijdens een crash in de GP van San Marino.

Een speler van Estoril Praia in het speciale Ayrton Senna-tenue (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.