Isack Hadjar is een van de vele rookies die dit jaar zijn debuut maakte in de koningsklasse. In zijn eerste seizoen bij Racing Bulls werd hij al eens bestempeld als ‘de revelatie van het seizoen’. Met 21 WK-punten bezet hij een keurige tiende plaats in het rijdersklassement. Hadjar heeft meerdere grote voorbeelden binnen de Formule 1 die hem inspireren, maar Lewis Hamilton blijft zijn grootste idool. Wat maakt de Britse vedette zo bijzonder?

In een aflevering van de Beyond the Grid-podcast werd Isack Hadjar gevraagd naar Lewis Hamilton. Waarom is de jonge Parijzenaar zo idolaat van de zevenvoudig wereldkampioen, en hoe verhoudt iemand als Hamilton zich tot legendarische coureurs als Ayrton Senna? “Senna is de snelste coureur aller tijden”, legde Hadjar uit. “Maar de beste en meest complete coureur ooit is toch Lewis Hamilton. Ayrton is simpelweg de snelste – in droge, natte én wisselende omstandigheden.”

Hamilton stunt op zondag

Hadjar is te jong om Senna te hebben zien racen, maar de Fransman is wel vertrouwd met diens prestaties en uitzonderlijke kwaliteiten. De Braziliaan kon vooral in de kwalificatie het verschil maken, terwijl Hamilton juist in de race zijn kracht toont, merkte Hadjar op. “Hij (Hamilton, red.) kan helemaal achteraan starten en uiteindelijk alsnog racen en vechten met bijvoorbeeld George Russell“, vertelde de 20-jarige coureur. “Zelfs als hij als achttiende is gestart en Russell ergens vooraan is begonnen.”

LEES OOK: Isack Hadjar aast voorzichtig op promotie: ‘Zou Red Bull niet weigeren’

“Als Hamilton in een groepje reed, had hij altijd een andere aanpak en koos hij andere lijnen om vuile lucht te vermijden”, prees Hadjar zijn idool. “En in het geval van een DRS-trein – waarbij iedereen zes tienden achter zijn voorganger rijdt – reed hij op drie tienden. Op zondagen racet hij echt fenomenaal.” De vraag is of Hamilton dit jaar nog zijn klasse gaat tonen. In zijn debuutseizoen bij Ferrari zien we af en toe een glimp van de wereldkampioen van weleer, maar tot nu toe liet hij vooral te wensen over. Het is bovendien het eerste seizoen in zijn lange carrière waarin hij in de eerste tien Grands Prix geen enkel podium wist te behalen.

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.