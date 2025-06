Racing Bulls-rookie Isack Hadjar werd al eens bestempeld als ‘de revelatie van het seizoen’. De jonge Parijzenaar overtrof ieders verwachtingen door in zijn eerste tien Grands Prix consistent punten te scoren en zich bovendien steevast in de top tien te kwalificeren. Doordat ex-teamgenoot Yuki Tsunoda worstelt bij Red Bull, wordt Hadjar voorzichtig genoemd als mogelijke toekomstige teamgenoot van Max Verstappen.

In de Beyond the Grid-podcast werd Hadjar gevraagd of hij zich klaar voelt voor een promotie naar Red Bull. “Nee”, antwoordde hij eerlijk. “Maar ik zou de kans niet laten liggen. Ik ben een vechter, daar draait het om. Wat mij drijft, is vechten tegen de besten ter wereld”, lichtte hij toe. “Met Max (Verstappen, red.) als teamgenoot zou ik bovendien ontzettend veel leren.” Hadjar sprak vol lof over Verstappen: “Ik vind hem een heel relaxte gast”, zei hij. “Hij kan met iedereen overweg, zolang het op de baan maar goed gaat. Hij is gewoon een toffe kerel.”

“De natuurlijke route voor een Red Bull-junior is toch om uiteindelijk bij het hoofdteam te belanden?”, onderstreepte Hadjar, die sinds 2022 deel uitmaakt van het Red Bull-opleidingsprogramma. Ondanks de aanhoudende speculaties over zijn toekomst, maakte Hadjar duidelijk dat hij voorlopig trouw blijft aan Racing Bulls. “Ik ben ontzettend blij met mijn team”, benadrukte hij. “Ik leer elk weekend zoveel – ik wil dat gewoon blijven doen en ervan genieten. Genieten van de gevechten met de andere jongens en mezelf niet teleurstellen.”

Drie jaar ontwikkeling

Tijdens het raceweekend in Montréal werd Hadjar geconfronteerd met een uitspraak van voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost, die ooit stelde dat een coureur pas na drie jaar in de Formule 1 klaar is voor de top. “Er zijn coureurs die zich ook na tien jaar nog steeds ontwikkelen”, reageerde hij. “Ik denk dat het een terechte opmerking is. Drie jaar klinkt logisch, maar tegelijk kun je ook in minder tijd succesvol zijn bij een topteam.”

Daarbij wees hij op de aankomende wijzigingen in het technisch reglement – mogelijk moeten zelfs ervaren coureurs dan weer vanaf nul beginnen. “Eigenlijk beginnen we dan allemaal opnieuw”, aldus Hadjar. “Dat maakt het ook iets makkelijker. Als coureur zou ik graag meteen een snelle auto hebben. Kijk bijvoorbeeld naar Lewis Hamilton – hij begon ooit bij McLaren en presteerde direct op topniveau. Hij had geen drie jaar nodig, al was hij na drie jaar natuurlijk wel nóg beter.”

