Een anonieme koper werd onlangs de gelukkige eigenaar van een helm van Ayrton Senna. Eind april verkocht veilinghuis RM Sotheby’s het Formule 1-pronkstuk aan de hoogste bieder. De legendarische Braziliaanse kampioen droeg dit exemplaar tijdens een groot deel van het seizoen 1992. De helm, voorzien van de iconische kleuren van de Braziliaanse vlag, ging voor bijna één miljoen dollar over de toonbank.

De helm van Ayrton Senna leverde ongeveer 960.000 dollar op, omgerekend zo’n 850.000 euro. Deze verkoopprijs overtreft ruimschoots de opbrengst van een helm van Charles Leclerc, die tijdens de GP van Monaco in 2023 werd geveild voor het goede doel. De Ferrari-coureur verkocht zijn hoofddeksel voor ruim drie ton. De volledige opbrengst ging naar slachtoffers van de overstromingen die Italië destijds teisterden.

Heldhaftige daad

De helm van Ayrton Senna, ontworpen door de Japanse fabrikant Shoei, is om meerdere redenen bijzonder voor verzamelaars. Uiteraard is hij gespoten in de bekende kleuren van de Braziliaanse vlag. De drievoudig wereldkampioen maakte gedurende zijn carrière vrijwel altijd gebruik van deze kleurstelling – direct herkenbaar voor de Formule 1-fan en inmiddels iconisch te noemen. Daarbij is dit specifieke exemplaar – de helm van 1992 – voor altijd verbonden aan een heldhaftige daad van de toenmalige McLaren-coureur.

LEES OOK: FOTOSERIE: Ayrton Senna zijn nalatenschap

Toen Erik Comas tijdens een vrije training op Spa-Francorchamps zwaar crashte, stopte Ayrton Senna zijn auto op de baan om de bewusteloze Fransman te helpen. De Braziliaan zette de motor van de gecrashte Ligier uit, nadat hij hoorde dat Comas’ voeten nog steeds op het gaspedaal drukten. Hierdoor werd de kans op brand aanzienlijk verkleind. Comas zou later toegeven dat Senna met deze actie zijn leven had gered. Het nieuws over de veiling van de helm kwam op de 31e verjaardag van Ayrton Senna’s overlijden. De gevierde coureur kwam in 1994 om het leven bij een crash tijdens de GP van San Marino.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.