Wie o wie heeft er nog een paar miljoen op de bank staan? Zorg dan dat je tickets hebt voor de GP van Monaco! Tijdens het raceweekend in het prinsdom wordt er namelijk een bijzonder stukje Formule 1-geschiedenis geveild. De iconische Ferrari F2001 van Michael Schumacher gaat onder de hamer – deze bekroonde bolide zou zomaar het record voor duurste Formule 1-auto ooit kunnen verbreken.

Het prestigieuze veilinghuis RM Sotheby’s kondigde deze week aan dat de Ferrari F2001 met chassisnummer 211 wordt geveild. Dit specifieke model is extra geliefd onder verzamelaars – niet alleen vanwege de iconische status van de auto, maar ook omdat Schumacher juist dit chassis gebruikte om zijn vierde kampioenschap in de wacht te slepen. Hij won de GP van Hongarije vanaf poleposition en verzekerde zich van de wereldtitel in 2001. Het is tevens de enige auto waarmee hij zowel de titel als de GP van Monaco won.

Het is niet de eerste keer dat chassis #211 van eigenaar wisselt. In 2017 werd de auto al geveild in Amerika. Toen leverde deze Ferrari van Michael Schumacher een recordbedrag van 7,5 miljoen dollar op, waarmee het de duurste moderne Formule 1-auto ooit werd. Sindsdien is de bolide ingehaald door drie klassieke Silberpfeilen van Mercedes en een Schumacher-Ferrari uit 2003. De vraag is of deze F2001 het record opnieuw kan verbreken.

Goede doel

Anders dan bij de vorige verkoop is chassis #211 nu uitgebreid geïnspecteerd door de experts van de Scuderia. De auto heeft een complete servicebeurt gehad en is helemaal klaar voor nieuwe meters op het circuit. De Ferrari wordt geveild op zaterdag 24 mei om 15.15 uur, vlak voor de start van de kwalificatie in Monte Carlo. Het is de eerste keer dat er tijdens een raceweekend een Formule 1-auto wordt geveild.

“We zijn erg enthousiast om chassis #211 terug te brengen naar de plek van zijn historische overwinning,” reageerde Augustin Sabatié-Garat, verkoopdirecteur bij RM Sotheby’s. “Het is een voorrecht om deze te kunnen veilen tijdens de GP van Monaco.” Alvorens de F2001 onder de hamer gaat, wordt hij tentoongesteld in de Paddock Club. Een deel van de opbrengst wordt bovendien gedoneerd aan de Keep Fighting Foundation, de liefdadigheidsstichting van de gevierde Duitse coureur.

Chassis #211 van de Ferrari F2001 van Michael Schumacher tijdens de laatste verkoop in 2017 (Getty Images)

