Yuki Tsunoda maakt na ruim vier jaar bij Racing Bulls eindelijk zijn langverwachte debuut bij Red Bull. Dat maakte het team donderdag bekend. Liam Lawson keert na slechts twee Grands Prix alweer terug naar het neventeam. Tijdens de GP van Japan, nota bene een thuisrace voor de 24-jarige coureur, stapt Tsunoda in de RB21. Zal hij direct kunnen scoren op Suzuka? Deze thuishelden bewezen dat het niet onmogelijk is.

Liam Lawson erfde vorig jaar het tweede Red Bull-stoeltje van Sergio Pérez. Na een uitermate teleurstellend seizoen werd de Mexicaan uit zijn functie ontheven. De keuze voor Lawson zorgde voor veel verontwaardiging. Yuki Tsunoda had immers zoveel meer ervaring dan zijn Nieuw-Zeelandse tegenhanger. Na twee races in het huidige Formule 1-seizoen heeft ook Red Bull in de gaten dat Tsunoda misschien de betere keuze was geweest. Tijdens diens thuisrace op Suzuka hoopt de Japanner direct te scoren. Het is te hopen dat hij inspiratie kan putten uit de succesvolle debuutraces van onderstaande thuishelden.

Mark Webber, Minardi, 2002

Tijdens de Grand Prix van Australië in 2002 maakten vier coureurs hun debuut in de Formule 1, onder wie de Australische Mark Webber. Uiteraard was hij de favoriet op Albert Park Circuit. Hij racete destijds voor het nieuwe Minardi-team, als vervanger voor een jonge Fernando Alonso. Hij kwalificeerde zich op de achttiende plaats, meer dan een seconde voor teamgenoot Alex Yoong.

LEES OOK: Van Der Garde beschuldigt Red Bull van pestgedrag: ‘Lawson wordt verpletterd’

In de race zou Webber echter als vijfde over de streep komen. Toegegeven, slechts acht coureurs haalden de eindstreep in Melbourne, maar de Australische thuisheld eindigde wel vóór Yoong, Pedro De La Rosa en Mika Salo, en scoorde de enige twee punten die Minardi dat jaar zou behalen. Na dit geweldige debuut werd Webber – samen met teameigenaar Paul Stoddart – zelfs uitgenodigd op het podium.

Jean Alesi, Tyrrell, 1989

De Franse Jean Alesi maakte in 1989, namens het team van Tyrrell, zijn debuut op Paul Ricard. Dat ging gepaard met veel opwinding. Zijn eerste seizoen in de Formule 1 combineerde hij met het winnen van het internationale Formule 3000-kampioenschap met het team van wijlen Eddie Jordan. Voor de Franse GP kwalificeerde hij zich als zestiende, vóór gevierde coureurs als Nelson Piquet. Alesi deed het gedurende de race nog beter dan Webber en kwam als vierde over de streep, bijna twee ronden voor teamgenoot Jonathan Palmer.

Carlos Reutemann, Brabham, 1972

De legendarische Carlos Reutemann werd in 1971 tweede achter Ronnie Peterson in de Europese Formule 2, wat hem een stoel opleverde bij Brabham voor het volgende Formule 1-seizoen. Hij mocht debuteren tijdens zijn thuisrace in Buenos Aires. Dat gaf Reutemann duidelijk vleugels. Hij werd slechts één van zes coureurs die ooit op poleposition hebben gestaan tijdens hun debuutrace. In de race ging het hem minder voor de wind. Hij eindigde op de zevende plaats, buiten de punten.

Mario Andretti, Lotus, 1968

Nog een coureur die op poleposition stond tijdens zijn debuutrace. Mario Andretti, die in 1968 uitkwam voor Lotus en voor het eerst op de grid stond tijdens de Amerikaanse GP, verzekerde zichzelf van de eerste startplek. Andretti reed dat jaar nog steeds in Champ Car, dus het ging hier om een eenmalige deelname aan zijn thuisrace. Helaas moest hij zijn race vroegtijdig afbreken door koppelingsproblemen, al bewees hij dat ervaring in een auto geen belemmering hoeft te zijn voor succes. Tsunoda, opgelet!

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.