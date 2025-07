Aan memorabele momenten geen gebrek in 75 jaar F1. Sommige met een traan, anderen met een lach, maar allemaal voor altijd in het collectieve geheugen gegrift. In deze serie delen betrokkenen uit de vaderlandse autosport hun favoriete herinneringen aan de rijke Formule 1-historie. DEEL 3: Jeroen Bleekemolen.

Die top maakte Jeroen Bleekemolen van dichtbij mee in Monaco. “Ik denk bij herinneringen meteen aan het duel van Senna en Mansell in Monaco in 1992. Ik stond langs de baan. Die Williams was natuurlijk veel beter dan die McLaren van Senna, maar Mansell moest nog een pitstop maken. Hij kwam achter Senna weer de baan op. Ik was voor Senna, dus ik stond juichend langs de kant. Dat hij Mansell nog al die ronden achter hem hield: super. Inhalen in Monaco is moeilijk, maar Senna verdedigde fantastisch. En dan de emotie na de race: Mansell ging volgens mij op het asfalt zitten voor het podium. Dit duel was voor mij een memorabel moment.”

Jeroen Bleekemolen deelt nog een tweede herinnering. “De regenrace van Senna, op het circuit van Donington in 1993. Ongeloflijke wat hij daar deed met een auto die niet snel genoeg was. Volgens mij heeft hij vijf pitstops gemaakt en zowat iedereen op een rondje gereden.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.