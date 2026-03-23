Daags na de verjaardag van Ayrton Senna – die dit jaar 66 zou zijn geworden – maakte veilinghuis RM Sotheby’s bekend dat de eerste F1-auto van de legendarische kampioen wordt geveild. Binnenkort gaat de Toleman TG183B onder de hamer, de auto waarmee een 24-jarige Senna zijn eerste meters maakte in de koningsklasse. Liefhebbers moeten – uiteraard – diep in de buidel tasten voor deze bijzondere bolide.

De Braziliaanse GP van 1984 markeerde het eerste optreden van wijlen Ayrton Senna. De thuisheld stapte toen voor het eerst achter het stuur van de bovenstaande TG183B, een doorontwikkeling van de TG183 uit 1983. Een turboprobleem zorgde ervoor dat hij de race niet kon uitrijden, maar in de daaropvolgende Grands Prix in Zuid-Afrika en België was hij tweemaal goed voor een zesde plaats. In San Marino wist Senna zich niet te kwalificeren, waarna de TG183B werd vervangen door de gloednieuwe TG184.

Met goedkeuring van Pierre Gasly

Slechts vier Grands Prix verreden – en dus zo goed als nieuw. Ook omdat de auto de afgelopen jaren uitzonderlijk goed is onderhouden. “Prachtig bewaard gebleven en met behoud van vele authentieke kenmerken”, schrijft RM Sotheby’s op haar website. “Aangedreven door een originele Hart 415T-motor, gekoppeld aan een gereviseerde versnellingsbak.” Aan zo’n bijzonder stukje F1-geschiedenis hangt vanzelfsprekend een fors prijskaartje. Het veilinghuis rekent op een bedrag tussen de 2,8 en 3,8 miljoen euro.

LEES OOK: F1-fans opgelet! Aston Martin-safety car uit Abu Dhabi 2021 te koop aangeboden

Na 1985 werd Toleman overgenomen door kledingmerk Benetton, later Renault. Na een lange reeks evoluties en naamswijzigingen kennen we het team tegenwoordig als Alpine. Daarmee is Ayrton Senna niet de enige coureur die achter het stuur van de TG183B heeft gezeten. Alpine-coureur Pierre Gasly mocht in 2024 al eens over Silv”erstone scheuren met deze specifieke auto. “Ik kan me geen bijzonderdere ervaring heugen”, reageerde de Fransman achteraf. “Dit ging al mijn verwachtingen te boven.” De rijervaring in een F1-wagen uit de jaren ’80 blies hem omver. “Het was heel emotioneel”, legde hij uit. “Ik heb nog nooit in een raceauto gereden die ouder is dan ik. Het gevoel is ongelooflijk: slechts drie pedalen en een simpel stuurwiel. Dit maak ik nooit meer mee, het was echt heel bijzonder.”

Lees hier alles over de GP Japan

