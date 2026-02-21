Binnen de Formule 1 wordt geregeld verslag gedaan van historische bolides die voor recordbedragen onder de hamer gaan. Oude racemonsters van wijlen Ayrton Senna of de legendarische Michael Schumacher zijn geliefde verzamelobjecten voor de rijken der aarde. Onlangs werd echter een heel ander stukje F1-geschiedenis te koop aangeboden: voor bijna zeven ton kun je eigenaar worden van de Aston Martin-safety car die een beslissende rol speelde in de eerste titel van Max Verstappen.

De Aston Martin-dealer in het Britse Leeds biedt de Vantage – die in 2021 mede het wereldkampioenschap besliste – te koop aan. De auto deed destijds dienst als safety car en werd ingezet tijdens twintig Grands Prix. Er staan 12.476 mijl op de teller, omgerekend iets meer dan 20.000 kilometer. De sportwagen – bovendien gesigneerd door coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll – is voorzien van een 4,0-liter V8-turbomotor, goed voor 500 pk. Waar een ‘normale’ Vantage voor zo’n honderdduizend pond van eigenaar wisselt, moet dit exemplaar het zesvoudige opleveren: omgerekend circa 690.000 euro.

F1-geschiedenis

Die stevige vraagprijs heeft alles te maken met de sleutelrol die deze ex-safety car speelde in de beslissende Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Lewis Hamilton leidde de slotrace en leek op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar in de slotfase crashte Nicholas Latifi. De Williams-coureur veroorzaakte een safety car – de bewuste Aston Martin – waardoor Verstappen zijn Britse rivaal op versere banden kon verschalken. Het leverde de Nederlander zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 op.

LEES OOK: Max Verstappen sluit testperiode af met dringende boodschap: ‘Werk aan de winkel’

Wie de Aston Martin uiteindelijk mee naar huis neemt, hoeft overigens niet te rekenen op complimenten van Verstappen. De Red Bull-coureur liet zich de afgelopen jaren geregeld kritisch uit over de snelheid van de Vantage-safety car: “Ongelooflijk, het leek wel een schildpad”, klaagde hij na de Australische GP van 2022. Inmiddels levert de Britse sportwagenfabrikant geen auto’s meer aan de Formule 1; vanaf 2026 is Mercedes-Benz opnieuw de exclusieve leverancier van de safety- en medical cars.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.