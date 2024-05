Het Formule 1-circus strijkt komende week neer in Imola, waar zondag de Grand Prix Emilia-Romagna wordt verreden. Het is dertig jaar geleden dat de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna op Imola overleed. Om die reden zal Pierre Gasly met een speciale helm rijden, als eerbetoon aan Senna.

De geelgroene helm (foto boven, Instagram-account Pierre Gasly) vertoont veel gelijkenissen met het iconische ontwerp van Senna. Na de race zal de helm van de Franse Alpine-coureur worden geveild. De volledige opbrengst komt ten goede aan het Instituto Ayrton Senna.

‘Senna enorme inspiratiebron voor mij’

Op zijn Instagram-account schrijft Gasly dat hij met zijn helm een eerbetoon wil brengen aan Senna als zijnde één van de beste Formule 1-coureurs aller tijden en zijn persoonlijke idool. “Senna was een enorme bron van inspiratie voor mij sinds ik begon met karten. En ik heb onlangs de kans gehad, een voorrecht, om zijn eerste Formule 1-auto op Silverstone te mogen rijden”, aldus Gasly. Senna’s eerste F1-auto was de Toleman 1984.

