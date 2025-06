Tijdens de GP van Canada kondigde de Renault Group, eigenaar van het Formule 1-team Alpine, het vertrek aan van voorzitter Luca de Meo. De Italiaan speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol binnen de Franse renstal, van het aantrekken van nieuwe coureurs tot het sluiten van de motorfaciliteiten in Viry-Châtillon. Te midden van deze nieuwe bestuurlijke onrust roept Pierre Gasly het team op om ‘verenigd’ te blijven.

Luca de Meo is sinds 2020 CEO van de Renault Group en overzag de transformatie van het Formule 1-team van Renault naar het huidige Alpine. Daarbij speelde hij een sleutelrol in het aantrekken van Fernando Alonso, die onder zijn leiding voor twee jaar terugkeerde bij het team uit Enstone. Sportief succes bleef echter uit; de afgelopen jaren leek Alpine juist verder terug te zakken in het klassement. Ook achter de schermen was het onrustig – in vijf jaar tijd versleet het team maar liefst vijf teambazen. Dat leidde recent tot de verrassende terugkeer van Flavio Briatore, een controversieel figuur binnen de sport.

Tijdens de GP van Canada werd coureur Pierre Gasly gevraagd naar het vertrek van De Meo. “Allereerst denk ik dat ik alle informatie moet hebben”, reageerde hij tegenover de media in Montréal. “Ik heb een zeer goede relatie met Luca (de Meo, red.). Hij was degene die me bij het team heeft gehaald, en ik vind hem een zeer inspirerend persoon. Dus mijn eerste reactie is natuurlijk dat ik erg verdrietig ben dat hij vertrekt. Ik weet zeker dat hij goede redenen heeft, en ik denk dat er uiteindelijk voor ons als team – ook al is niet alles op dit moment geweldig – nog steeds veel positieve dingen gebeuren in de fabriek.”

“Voor mij is het belangrijk dat we dat momentum vasthouden richting 2026, want dan kunnen de prestaties in één klap omslaan”, vervolgde Gasly. De Fransman beloofde de Alpine-top te benaderen om de toekomstige koers van het team te bespreken. Daarbij riep hij het hele team op om ‘verenigd’ te blijven. “Ja, ik moet met het management om de tafel gaan zitten om beter te begrijpen wat dit voor het team betekent”, lichtte Gasly toe. “Uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk zijn eigen taak, zijn eigen rol om zich op te concentreren. Maar ik moet zeker met iedereen rond de tafel gaan zitten. Op dit soort momenten is het belangrijk dat we als team bij elkaar blijven.”

