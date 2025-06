Franco Colapinto heeft een bijzonder cadeau opgestuurd naar zijn voetbalidool Lionel Messi. De Alpine-coureur heeft op zijn Instagram-verhaal een foto van de Argentijnse spelmaker gedeeld, waarop te zien is dat hij een helm van zijn landgenoot dankbaar en met een brede glimlach in ontvangst neemt. Het gebaar komt niet uit de lucht vallen, want – zoals de bekende uitdrukking luidt – voor wat hoort wat.

Messi is momenteel actief met Inter Miami in het FIFA Club World Cup-toernooi, een nieuw toernooi dat dit jaar door de FIFA is gelanceerd en voortaan eens in de vier jaar zal worden gehouden. Franco Colapinto wilde dat moment niet onopgemerkt voorbijgaan laten gaan en stuurde als eerbetoon een gesigneerde racehelm naar het trainingscomplex van Inter Miami. Het betreft een helm uit 2024, toen Colapinto nog in de Formule 2 actief was. Op het vizier schreef hij met witte stift een persoonlijke boodschap: “Bedankt voor de vreugde!”

Argentinian F1 driver Franco Colapinto gifts his racing helmet to Messi, with a heartfelt message:



“Thank you so much for the joy” 🇦🇷🤝 pic.twitter.com/ZScoyMUuhT — ESPN F1 (@ESPNF1) June 16, 2025

Argentinië-shirt

De geste van Colapinto wordt enthousiast onthaald door Argentijnse sportfans. Een paar maanden eerder was het Messi die het gebaar maakte. De voetballegende stuurde toen een gesigneerd Argentinië-shirt naar zijn jonge landgenoot, die dolblij reageerde: “Ik kan het niet geloven, ontzettend bedankt. Zoals je kunt zien, heeft het me veel geluk gebracht. Het is de handtekening van de beste ter wereld. Ik ga dit shirt inlijsten. Ik ben superblij en dankbaar, Leo.”

