Pierre Gasly zal de GP van Canada niet vanaf zijn oorspronkelijke startpositie, maar vanuit de pitstraat beginnen. De Alpine-coureur zou na een moeizame kwalificatie eigenlijk vanaf P19 vertrekken, maar Alpine bracht na afloop van de sessie ‘ingrijpende wijzigingen’ aan zijn auto aan. Daardoor is de FIA genoodzaakt Gasly vanuit de pitstraat te laten starten. Oud-teamgenoot Yuki Tsunoda profiteert; hij schuift één plekje op op de grid.

Gasly kende een lastige kwalificatiesessie op het Circuit Gilles Villeneuve. De Fransman eindigde als twintigste en laatste, nadat hij bij zijn laatste run kampte met gripproblemen. Omdat de auto’s vanaf het begin van de kwalificatie onder het parc fermé-reglement vallen, zijn slechts minimale aanpassingen toegestaan zonder sancties. Toch besloot Alpine grotere veranderingen aan te brengen aan de set-up van Gasly’s A525, in een poging de prestaties te verbeteren. Dit heeft echter tot gevolg dat de Fransman de race verplicht vanuit de pitstraat moet aanvangen.

Pierre Gasly start de GP van Canada vanuit de pitstraat, waardoor Yuki Tsunoda één plaatsje opschuift op de grid (Red Bull Content Pool)

