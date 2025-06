Het feit dat uitgerekend Max Verstappen (tweede) en George Russell (eerste) samen op de eerste startrij staan in Canada, betekent dat velen er bij het begin van de race eens extra goed voor gaan zitten, met meer popcorn dan ooit. De verwachtingen zijn echter zo hooggespannen dat het duel vies kan tegenvallen. Er zijn andere aspecten die je voor de GP Canada niet over het hoofd mag zien: we zetten ze voor je op een rij.

Verstappen vs. Russell: alweer!

Natúúrlijk kunnen – en willen! – we er niet omheen: polesitter Russell die het bij de start opneemt tegen nummer twee Verstappen en dat terwijl beide heren begin deze maand nog met elkaar botsten in Spanje en ook eerder al akkefietjes hadden. Dit opgeteld bij de licentie-strafpunten van Verstappen en zie daar, een mogelijk kookpunt is in de maak. De Nederlander vertelde zaterdagavond zelf overigens hoorndol te worden van de vragen over een mogelijke schorsing. Begrijpelijk. En reken maar dat hij dus zondag in Canada tijdens de races heus niet als een torpedo Russells bolide in het vizier heeft – nee, Verstappen gaat kalm blijven is de voorspelling.

Russell dan? Die wil maar wat graag winnen, probeert zich al vaker af te zetten tegen Verstappen op én naast de baan. Daarnaast klonk het na de kwalificatie stoer dat hij “nog wel wat strafpunten heeft om mee te spelen.” Kortom: de Brit gaat echt niet aan de kant voor Verstappen. Maar die zal op zijn beurt dus ditmaal geen beuk uitdelen, hij gaat zijn hoofd koel houden. Het spektakel in de eerste ronde kan dus best eens meevallen. Of tegenvallen, zo u wilt.

Foto: Getty Images

Piastri: lachende derde?

De leider in het kampioenschap kent een moeilijk weekend in Canada. Toch slaagde Oscar Piastri er in de kwalificatie in om te presteren toen het moest, hij start vóór teamgenoot en naaste belager Lando Norris. Dat biedt voor Piastri perspectief om in de titelstrijd uit te lopen. Verstappen kan weliswaar punten gaan goedmaken zondag, maar met een marge van 49 heeft Piastri aan voorsprong geen gebrek. En daarbij komt de snelheid in de race: tijdens de long runs in de vrije trainingen zag het er vrijdag voor McLaren goed uit:

Bron: F1.com

Strategie: twee stops en welke band?

Wat rest, is vanzelfsprekend de strategie. En laat die nou in Canada zondag misschien wel veel bepalender zijn dan bijvoorbeeld een clash tussen Verstappen en Russell in de openingsfase. Want de strategie is meer dan ooit divers in te vullen in Canada dit jaar. Dat heeft alles te maken met de extra zachte banden die Pirelli meenam naar Montreal. Het zorgt ervoor dat een tweestopper wacht in plaats van een eenstopper. Dat betekent meer tactische mogelijkheden voor de teams.

En helemaal in de wetenschap dat de bandenverdeling bij menig team verschilt. Zo hebben Verstappen, Russell en Antonelli meer mediums over, waar ze bij McLaren en Ferrari maar één hebben. Maar… die ene is dan weer nieuw, bij de anderen gaat het om twee gebruikte sets. Dat komt door de kwalificatie van zaterdag: Russell en Verstappen zetten in Canada in Q3 bijvoorbeeld hun snelste tijd op medium neer, vele concurrenten in de top op zacht.

En ja…die band kun je ook in de race gaan inzetten, maar dat is een gok die volgens Pirelli niet meteen succesvol zal zijn. Wel een gokje waard wellicht voor mensen die verderop de grid staan. De belangrijkste vraag is echter vooral hoe de strategieën vooraan gaan verschillen tussen Verstappen, Russell en de McLarens.

En verder…

…wordt het in Montreal vandaag 24 graden Celsius en is de regenkans 0 procent

…is een rondje 4361 meter

…staan er 70 ronden op het programma

…is de kans op een safety car op basis van de recente historie op dit circuit 53 procent

