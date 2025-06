George Russell start zondag in de Grand Prix van Canada vanaf pole position. In Montreal bleek de coureur van Mercedes tijdens de kwalificatie de rapste van het veld, voor Max Verstappen. Beide coureurs sloegen hun slag op de medium band.

Q1: Albon veroorzaakt rode vlag

Het meest spannende moment in Q1 komt op naam van Alex Albon. De motorkap van zijn Williams waait er met fors geweld af en dat op hoge snelheid op het lange rechte stuk van Circuit Gilles Villeneuve. Het leidt tot een rode vlag, maar Albon plaatst zich desondanks voor de volgende sessie. Dat geldt ook voor Max Verstappen die in eerste instantie lang wacht met het neerzetten van een snelle ronde.

Uitgeschakeld: Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson en Gasly.

Q2: Mediumbanden maken indruk

Verstappen toont zich in het tweede deel van de kwalificatie al in het begin erg snel. Dat doet hij op de medium band. Pas als Charles Leclerc op zacht rap onderweg is, is er iemand die hem voorbijstreeft op de zachte band. Daarna is het toch weer de mediumband die indruk maakt: George Russell toont zich uiteindelijk ook snel op het rubber met de gele wang, al lijkt hij dan nog geen kandidaat voor pole in Canada. Overigens sneuvelt Yuki Tsunoda in Q2: hij eindigt als elfde. Maar: een gridstraf van 10 plaatsen betekent dat hij zondag achteraan start in de Red Bull.

Uitgeschakeld: Tsunoda, Colapinto, Hülkenberg, Bearman en Ocon

Q3: Russell stunt met snelste tijd

De eerste klap is de spreekwoordelijke daalder waard en in Q3 is die voor Verstappen. Hij troeft iedereen af in de eerste run van Q1, maar het verschil is ten opzichte van McLaren-coureur Oscar Piastri maar 0,025 seconden. Het komt dus op de tweede run aan en daarin kiezen Verstappen en Russell voor de medium band. Als een duveltje uit een doosje is het de Brit die vervolgens de pole position verovert in Canada. Verstappen wordt tweede, Piastri derde, gevolgd door Antonelli.

Uitslagen

