Pierre Gasly weet wel welke coureur hij graag in 2025 als teamgenoot zou willen hebben. Esteban Ocon verlaat pas aan het einde van het seizoen Alpine, maar zijn teamgenoot heeft alvast een vervanger op het oog.

Begin juni werd bekend dat Esteban Ocon aan het einde van 2024 Alpine verlaat. De coureur rijdt sinds 2020 voor het Franse team, dat toen nog Renault heette. Waar Ocon volgend jaar rijdt, is nog onduidelijk, net als wie de coureur gaat vervangen bij Alpine. Pierre Gasly, die wel een contractverlenging kreeg, weet wel wie hij graag als teamgenoot zou willen hebben.

“Ik denk dat het duidelijk is dat Carlos [Sainz, red.] de meest ervaren en waardevolle speler is”, vertelt Gasly, aan Motorsport Week. “Ik zou hem volgend jaar graag naast me hebben. Hij kan veel toevoegen aan het team en ik denk dat we een geweldige combinatie zullen zijn.” Sainz rijdt nu nog voor Ferrari, maar moet aan het einde van het seizoen daar plaatsmaken voor Lewis Hamilton.

Mocht Sainz toch niet naar Frankrijk willen verhuizen, dan weet Gasly ook wel wie er nog meer kanshebbers zijn voor het tweede Alpine-stoeltje. “We hebben ook een paar hele goede opties. We hebben Jack [Doohan, Alpine-reservecoureur, red.], we hebben Mick [Schumacher, red.] die in de F1 heeft gereden. We hebben gewoon verschillende goede opties”, aldus de Fransman.

Ook Williams wacht op Sainz

Sainz heeft zelf ook meerdere opties voor volgend jaar. De drievoudig Grand Prix-winnaar mag namelijk zo in het Williams-stoeltje naast Alexander Albon stappen, als het aan teambaas James Vowles ligt. “Hij is een coureur van wereldklasse”, zei de Brit over Sainz, tegenover PlanetF1. Vowles is daarom bereid om nog even op Sainz zijn beslissing te wachten. “De tijdlijn is eigenlijk minder belangrijk voor me. Wat belangrijker is, is het smeden van een langetermijnrelatie met elkaar.” De teambaas hoopt wel voor september een keuze te kunnen maken.

