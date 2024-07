Pierre Gasly moest zijn race in Hongarije vervroegd beëindigen – na een sterke openingsfase gooiden hydraulische problemen roet in het eten. Het is de tweede uitvalbeurt op rij voor de Franse coureur, die achteraf zijn beklag deed over het team. Gasly is er nog altijd van overtuigd dat Alpine voor een ommekeer kan zorgen, al zal de Franse ploeg wel de nodige kansen moeten creëeren.

“Er zijn te veel problemen, te veel issues,” verzuchtte Alpine-coureur Pierre Gasly bij Formula1.com na de GP van Hongarije. “Het is ontzettend jammer, want ondanks een start vanuit de pitstraat lag ik alsnog voor Fernando (Alonso, red.) – onze strategie werkte perfect. Ik denk oprecht dat we hadden kunnen vechten voor één of twee punten.”

Toch haalde zijn A524 niet eens de tweede helft van de wedstrijd. “Vandaag zijn het hydraulische problemen, tijdens de kwalificatie was het de strategie en vorige week kon ik niet racen op Silverstone vanwege de versnellingsbak”, somde Gasly op. “Er zijn gewoon te veel problemen en ik weet dat het team veel beter kan dan dit. We moeten als collectief veel beter presteren en stoppen met het missen van kansen weekend na weekend.”

Gasly benadrukt dat de problemen niks te maken hebben met het versnelde ontwikkelingsproces van Alpine. De Franse renstal liep vanaf het begin van het seizoen achter de feiten aan en heeft zodoende in sneltreinvaart upgrades geïntroduceerd. “Dit zijn verschillende onderwerpen”, verzekerde de coureur uit Rouen. “Hydrauliek en versnellingsbak hebben te maken met betrouwbaarheid, gisteren was het de strategie. Ik weet dat het team goed genoeg is om dit te voorkomen. We moeten ons gewoon beter focussen, we moeten scherper zijn. We hebben een moeilijk seizoen, maar op dit moment geven we onszelf simpelweg geen kans.”

Terwijl Gasly zijn Alpine niet over de eindstreep kreeg, verging het teamgenoot Esteban Ocon niet veel beter. De 27-jarige Ocon vertrok in Hongarije vanaf P19 en kwam in de race niet verder dan de achttiende plaats.

