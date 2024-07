De Formule 1 maakt zich op voor de GP van België en de allerlaatste race voor de zomerstop. Max Verstappen en consorten doen het uitdagende Spa-Francorchamps aan, de langste baan op de kalender. Naar verwachting zullen de weergoden het er niet makkelijker op maken; ook bij onze zuiderburen hangt er regen in de lucht. Bekijk hier het weerbericht voor de GP van België!

De fans van regenraces mogen zich in de handen wrijven dit jaar. 2024 is nog maar net over de helft, maar de Formule 1 heeft al behoorlijk wat natte omstandigheden gekend. Van Montréal tot Silverstone, het weer boven de verschillende circuits is behoorlijk wisselvallig gebleken. Voordat het seizoen tijdelijk wordt stilgelegd voor de zomerstop, dient het F1-circus nog een bezoekje te brengen aan de Belgische Ardennen en Circuit Spa-Francorchamps. Het weerbericht voor de GP van België belooft wederom veel goeds.

Weerbericht GP België

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op het programma staan, is het meteen raak. Met een maximale temperatuur van 21 graden Celsius en 90% kans op neerslag zal er vooral op de regenbanden getest moeten worden. Het zal bewolkt zijn boven het circuit en er worden gedurende de hele dag buitjes voorspeld.

Op zaterdag maken de coureurs zich op voor de allesbeslissende kwalificatie. Echter, tijdens deze tweede dag op Spa barst het helemaal los. Het huidige weerbericht voorspelt zware regenbuien, verspreid over de hele dag. Zeker op het Belgische asfalt kan dat nog wel eens voor verrassingen gaan zorgen. Tijdens de Grand Prix klaart het enigszins op boven het circuit. Het wordt wederom niet warmer dan 21 graden Celsius, al is de kans op neerslag gedaald naar 55%. Alleen in de middag is er een kans op een klein buitje. Ouderwets wisselvallig dus!

