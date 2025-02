De Formule 1 heeft weer de jaarlijkse ‘Promotor Awards’-winnaars uitgeroepen. De uitreiking vond tijdens een evenement in het Natural History Museum in Londen afgelopen woensdag plaats. De meest prestigieuze prijs van de avond, ‘Promotor of the Year’, ging dit keer naar South Florida Motorsports voor het organiseren van de GP Miami. De GP Zandvoort wordt hiermee van de troon gestoten.

De Nederlandse Grand Prix won vorig jaar, voor het 2023-seizoen, nog twee prijzen tijdens het gala. Zo won de organisatie in Zandvoort naast ‘Promotor van het Jaar’ ook de prijs voor de meest duurzame Grand Prix. Deze eer gaat voor het 2024-seizoen naar buurland België. De GP Zandvoort is tijdens de avond in Londen helemaal niet in de prijzen gevallen.

LEES OOK: Dutch GP Zandvoort ontvangt F1-prijs als ‘Promotor van het Jaar’

‘Fantastisch werk’

“De organisaties zorgen voor de ongelooflijke achtergrond van onze sport en hun harde werk, creativiteit en innovatie staan centraal bij het succes van Formule 1”, feliciteert Formule 1-voorzitter Stefano Domenicali de winnaars. De Italiaan benadrukt de verantwoordelijkheid van de organisaties om steeds betere en duurzamere Grands Prix te organiseren.

“Een uitdaging waarvan ik weet dat het onze promotorteams elke dag drijft”, vervolgt Domenicali. “Mijn felicitaties gaan uit naar Miami en alle andere winnaars en genomineerden. Ik kijk uit naar het fantastische werk dat jullie dit jaar doen om jullie evenementen naar een nog hoger niveau te tillen.”

LEES OOK: Amerikaans spektakelstuk: GP van Miami breekt kijkcijferrecord

Naast Miami en België vielen ook de Grands Prix van Abu Dhabi (voor het meest spectaculaire evenement), Singapore (voor de beste ervaring voor de fans), Mexico (voor de beste openings- en sluitingsshows) en Australië (voor het beste initiatief voor de gemeenschap) in de prijzen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.