De GP van Miami heeft bewezen dat de Formule 1 nog altijd een opmars maakt in de Verenigde Staten. Met een groeiende interesse onder het nationale publiek bleek de race in Florida razend populair. Nooit eerder keken er zoveel Amerikanen naar een F1-uitzending. Het raceweekend in Miami was de eerste van drie Amerikaanse affaires op de kalender.

Onder toeziend oog van het Amerikaanse publiek reed Lando Norris zondag naar zijn eerste overwinning in de Formule 1. Terwijl de paddock werd afgeladen met de grootste sterren die de Verenigde Staten te bieden hebben, schakelden 3,1 miljoen Amerikanen live in om de derde Grand Prix van Miami met eigen ogen te zien. Een record voor de Amerikaanse markt, waar de Formule 1 zich steeds populairder maakt.

EPSN meldt dat het vorige record van 2,6 miljoen Amerikaanse kijkers daarmee flink is verbeterd. Dat aantal stond op naam van de eerste GP van Miami in 2022. Tenslotte stond het weekend in Florida dit jaar voor het eerst in het teken van de sprintrace – ook op de zaterdag trok de Formule 1 veel bekijks. Het voorproefje voor de Grand Prix genoot met 946,000 Amerikaanse fans van het grootste televisiepubliek ooit tijdens een sprint.

Voor de aanwezige toeschouwers viel er helaas ook genoeg te klagen. Wie een bezoekje bracht aan de GP van Miami moest immers diep in de buidel tasten voor de meest simpele etenswaren.

