Yuki Tsunoda veroverde in de Grand Prix van Miami het laatste punt, maar het had niet veel gescheeld of Isack Hadjar was daar door een straf van de Red Bull-coureur mee aan de haal gegaan. Door een ‘paar foutjes’ in zijn laatste ronde trok zijn voormalige teamgenoot uiteindelijk aan het langste eind. “Frustrerend”, aldus de Racing Bulls-coureur

Yuki Tsunoda kreeg een tijdstraf van vijf seconden, die na afloop van de race op zijn eindtijd werd toegepast. Isack Hadjar, die op de elfde plek reed achter zijn voormalige teamgenoot, naderde tot binnen die marge, maar moest in de slotronde alsnog tijd prijsgeven en greep zo net naast de punten. “Ik wist het, ik kon de delta op mijn stuur zien en ik was echt aan het pushen in de auto”, liet Hadjar weten aan F1 TV. “Maar het was niet genoeg. In die laatste ronde wilde ik te veel om het gat te dichten en daardoor maakte ik hier en daar een paar foutjes. Het is echt frustrerend. Ik voel me een beetje down.”

Tsunoda had achteraf mooie woorden over voor de Fransman. “Mijn oude teamgenoot heeft mijn leven zeker niet gemakkelijk gemaakt vandaag”, erkende hij. “In de laatste tien ronden voerde hij het tempo flink op. Ik zette aan, maar hij kwam weer dichterbij, dus het was echt moeilijk. Maar ik moet gewoon doen wat ik moet doen en mijn eigen tempo maximaliseren.”

Overbodig

De stewards oordeelden dat Tsunoda de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur in de pitstraat met 5,6 kilometer per uur had overschreden. “Het was natuurlijk een beetje overbodig van mezelf, die vijf seconden tijdstraf maakte mijn leven een stuk moeilijker”, gaf Tsunoda toe.

De Japanner is blij met de gescoorde punten, maar niet met het tempo dat hij liet zien. De Red Bull-coureur kwam ruim een halve minuut na teamgenoot Max Verstappen over de streep en gaf zelfs meer dan een minuut toe op racewinnaar Oscar Piastri. “Ik denk dat we als team worstelden met het algemene tempo. Niet alleen ik, dus dat is iets waar we naar moeten kijken.”

