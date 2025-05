Carlos Sainz was na afloop van de GP van Miami niet te spreken over de manier waarop Lewis Hamilton zich verdedigde in de allerlaatste ronde. De Williams-coureur probeerde in de slotfase van de race een gewaagde inhaalactie in bocht zeventien, maar kwam daarbij in aanraking met de Ferrari van Hamilton. Hoewel beide coureurs geen straf kregen, liet Sainz duidelijk blijken dat Hamilton in zijn ogen een grens had overschreden.

Aan het begin van de laatste ronde had Lewis Hamilton (P8) zichtbaar moeite met zijn versleten mediums. Carlos Sainz (P9) rook zijn kans en zette aan voor een late uitremactie aan het einde van het rechte stuk. Hamilton reageerde fel met een verdedigende beweging naar links, wat resulteerde in contact tussen de twee auto’s. De stewards onderzochten het incident, maar besloten geen straf uit te delen. Zij oordeelden dat beide coureurs deels schuld hadden aan het voorval. “Geen van beide coureurs wordt als hoofdzakelijk schuldig beschouwd, dus er volgt geen verdere actie”, luidde de conclusie.

Na afloop uitte Sainz zijn ongenoegen over dat besluit: “Ik denk gewoon dat hij (Hamilton, red.) zijn best deed om te verdedigen. Ik ging de laatste bocht in en hij sprong opzij zodra hij me de binnenbocht in zag duiken. Dat zorgde voor het contact. Eerlijk gezegd vind ik dat vrij typisch. Maar als je strikt naar de regels kijkt, mag hij zich eigenlijk niet zó veel bewegen. Maar goed, in de laatste ronde gebeurt dat nu eenmaal.”

‘Rommelige race’

De GP van Miami verliep sowieso niet vlekkeloos voor Sainz, die ondanks een sterke start enkele plaatsen verloor. De Williams-coureur klom aanvankelijk op naar de zesde plek door teamgenoot Alex Albon in te halen, maar zijn tempo zakte al snel in. De Spanjaard verklaarde dat hij al vanaf de start kampte met schade. “We moesten starten op een gebruikte band, vanwege wat operationele fouten tijdens het weekend”, legde hij uit. “Iedereen om me heen startte op een nieuwe band, dus ik wist dat ik daar al nadeel van zou ondervinden.”

LEES OOK: Hadjar verliest nipt strijd met Tsunoda om laatste punt: ‘Voel me een beetje down’

Bovendien liep Sainz bij de start schade op na contact met Albon. “Hij (Albon, red.) maakte daarna een fout, dus kon ik hem inhalen”, vervolgde de 30-jarige coureur. “Daarna kregen we het verzoek om onze posities te behouden. Ik weet niet of hij dat heeft begrepen, maar hij haalde me opnieuw in”, verweet Sainz zijn teamgenoot. “Daarna heb ik er alles aan gedaan om aansluiting te houden met de kopgroep. Bijvoorbeeld door Charles (Leclerc, red.) achter me te houden – nota bene op een gebruikte band en met een beschadigde auto.”

“Ik heb alles gegeven”, aldus Sainz. “Natuurlijk kwam ik als eerste naar binnen voor nieuwe banden, maar toen kwam de virtuele safety car”, verzuchtte hij. “Daardoor kreeg de rest een vrije pitstop, dus kwam ik opnieuw onder druk te staan.” Ondanks een rommelige race heeft Sainz zich kranig verweerd tegen Leclerc en Hamilton. “Uiteindelijk heb ik een paar mooie gevechten gehad met de Ferrari’s,” besloot hij optimistisch. De negende plaats leverde hem twee WK-punten op. Met Albon op P5 betekende dat een dubbele puntenfinish voor Williams, dat werkt aan een opmars in het kampioenschap.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.