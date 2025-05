Beide Ferrari’s slaagden er in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami niet in om het volledige potentieel van de nieuwe banden te benutten. Charles Leclerc behaalde met P8 nog een plaats in de top 10, maar Lewis Hamilton eindigde met P14 ver buiten de gewenste posities. Teambaas Fred Vasseur noemt het zelfs de slechtste kwalificatie van het seizoen en hoopt snel de oorzaak te achterhalen.

In de race eindigde Charles Leclerc als zevende, Lewis Hamilton als achtste. Fred Vasseur is van mening dat Ferrari in Miami het maximaal haalbare resultaat behaalde. “Ja, zou ik zeggen. Als je de kwalificatie van zaterdag niet meetelt”, zei hij tegenover de aanwezige media. “In de kwalificatie was onze snelste ronde, zowel bij Charles als bij Lewis, op gebruikte banden. We slaagden er niet in om het potentieel van de nieuwe banden te benutten. Daar moeten we ons op verbeteren, zodat we het maximale uit de nieuwe banden kunnen halen en een stap vooruit kunnen zetten.”

Voor de Ferrari-teambaas was Miami dan ook het onbetwiste dieptepunt. “Ik denk dat we in de laatste twee à drie races beter werk konden leveren, ook al was de kwalificatie niet onze sterkste sessie. Maar zaterdag was verreweg de slechtste van het seizoen op het gebied van pure kwalificatie, omdat we het potentieel van de banden totaal niet benutte. Iedereen verbeterde zich met vijf of zes tienden op nieuwe banden, terwijl wij juist twee of drie tienden verloren.”

Gebruikte banden

Ferrari slaagde er niet in om de oorzaak te achterhalen van het gebrek aan tempo op vers rubber. “Als ik het antwoord hierop wist, hadden we het gisteren tussen Q2 en Q3 al opgelost”, aldus Vasseur. “Het is anders van circuit tot circuit, het is anders van compound tot compound en van tracktijd tot tracktijd. Achteraf zeg je altijd: ‘Oké, ik had het anders kunnen doen’.”

De Fransman zag dat het tempo in de race, op gebruikte banden, aanzienlijk beter was. “Ons tempo kwam waarschijnlijk overeen met dat van Red Bull en Mercedes. McLaren bevond zich op een andere planeet. We hebben nooit beweerd dat we met hen konden vechten, maar met een betere startpositie hadden we ons kunnen mengen in de strijd met Max en Mercedes.”

