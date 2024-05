Lando Norris boekte zondag zijn eerste overwinning de Formule 1 – 110 races lang moest hij wachten op die eerste triomf. Na een extra lang feestweekend in Miami, kan de focus nu weer op de volgende race in Imola worden gelegd. Met een Grand Prix op je naam worden de verwachtingen immers alleen maar hoger. Vader Adam Norris wacht nu op die volgende mijlpaal: een WK-titel.

Lando Norris’ vader – zakenman van beroep – was zelf niet aanwezig toen zijn zoon als eerste over de streep kwam in Florida. De afgelopen jaren is hij wel actief betrokken geweest bij de carrière van zoonlief en was hij meermaals in de paddock te vinden. Ook hij vond dat het wel eens tijd werd voor een overwinning.

“Het heeft te lang geduurd – dat zegt iedereen!”, vertelde Adam Norris bij Sky Sports. “Het is fantastisch. Ik heb 110 Grands Prix gezien, maar waarschijnlijk wel 900 races over de laatste 16 jaar.” Ook de andere vaders in de Formule 1 stuurden hun felicitaties. “Het is prachtig om te zien”, vervolgde Norris senior. “Ik kreeg net al een berichtje van Lewis’ vader. Het is fijn om de andere ouders te kunnen spreken, zij weten hoeveel werk het heeft gekost. Nu rest hem (Lando Norris, red.) nog maar een ding – het wereldkampioenschap!”

De 24-jarige coureur boekte zelf nog een nachtje bij in Miami. De Amerikaanse kustplaats is natuurlijk geen verkeerde plek om je eerste zege in de Formule 1 te vieren. Wat Lando Norris precies heeft uitgespookt is niet bekend, maar maandag deelde hij op sociale media dat hij minimaal is bijgekomen van de race.



