Het team van McLaren profiteerde in Miami van een flinke upgrade aan onder andere de vloer en de sidepods. De nieuwe auto leverde Lando Norris zijn eerste zege in de Formule 1 op. Toegegeven, de 24-jarige Brit had een gelukje met de safety car, maar desalniettemin wist hij een behoorlijk gat te slaan met kampioenschapsleider Max Verstappen.

Formu1a.uno weet te melden dat McLaren maar liefst vier tienden per rondje won dankzij de nieuwe MCL38. Een behoorlijke verbetering in een seizoen waarin de marges van de upgrades relatief klein zijn. Lando Norris’ teammaat Oscar Piastri zou twee tienden per ronde sneller hebben gereden – zijn auto was nog niet volledig uitgerust met de laatste upgrades.

Teambaas Andrea Stella is dik tevreden na het weekend in Miami. “We kregen een beetje hulp van de safety car”, reageerde hij achteraf. “Maar ik denk dat onze auto ook gewoon ontzettend goed was.” Stella lichtte toe dat een nieuw ontwerp van de vloer en de sidepods van de McLaren hen vooral in de bochtige tweede sector ten goede kwam. Naast de langverwachte overwinning van Norris wil hij ook benadrukken dat Piastri een goed weekend reed. “We moeten Oscar niet wegcijferen”, zei hij. “Het verschil met Lando was minder dan we op basis van de upgrades hadden verwacht.”

