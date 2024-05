Max Verstappen start de Grand Prix van Emilio-Romagna vanaf de eerste startpositie. Het is alweer zijn zevende pole position van het seizoen en inmiddels de achtste op rij. Hiermee evenaart hij het oude record van Ayrton Senna, uitgerekend op Imola.

Naast Verstappen op de grid treffen we Lando Norris en dus niet Oscar Piastri. De Australiër kreeg namelijk na de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen aan de broek vanwege het ophouden van Kevin Magnussen. Los van de straf toont het aan dat McLaren, net als tijdens de vorige race in Miami, een flinke stap voorwaarts heeft gezet. Durft Lando Norris na zijn zege nu nog meer zijn spierballen te tonen op de baan?

De tweede rij is volledig in het rood gehuld, al had Ferrari met de grote upgrade die dit weekend werd geïntroduceerd, stiekem wel iets meer verwacht. Toch zit de snelheid er goed in en zouden zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz zich moeten kunnen mengen in de strijd om de kop.

Een mooie Japanse verrassing treffen we iets verderop op de grid. Yuki Tsunoda is het hele weekend al indrukwekkend snel en kan vanaf P7 misschien nog wel wat plaatsen opklimmen in de wedstrijd. Hoe mooi zou dat zijn voor VCARB dat op een steenworpafstand van dit circuit is gevestigd?

Opel Vectra

Dan nog twee coureurs die veel verder naar voren op de grid hadden kunnen, nee, moeten staan. Ten eerste Sergio Pérez. De Mexicaan maakte een klein foutje in Q2 en kwam daardoor niet verder dan P11. Vrij pijnlijk omdat het zusterteam van Red Bull wél beide coureurs naar Q3 zag promoveren. De andere tegenvaller is Fernando Alonso die vanaf de laatste rij start. Vandaag was niet de dag voor de Spanjaard.

Natuurlijk zullen deze heren wat verder naar voren oprukken, maar op de smalle baan waarbij inhalen lastig is en elke fout keihard wordt afgestraft, gaat dit heel lastig worden. Tenzij we een gekke race krijgen met safetycars. Gelukkig zijn die tegenwoordig wat rapper dan de Opel Vectra die in 1994 werd ingezet in Imola…

