Het worden 553 spannende meters voor Max Verstappen, vanaf pole naar de eerste bocht op het circuit van Imola. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull weet Lando Norris, de winnaar van de GP in Miami twee weken geleden, vlak achter zich. En inmiddels is wel duidelijk dat McLaren met de laatste upgrades een flinke stap voorwaarts heeft gezet en dat de auto qua racepace kan wedijveren met de RB20.

Verstappen zal gebrand zijn om zijn Britse rivaal achter zich te houden wanneer om 15.00 uur de lichten doven. Zaterdag in de kwalificatie bedroeg het verschil tussen beiden slechts 0,091 seconden. Norris’ teamgenoot Oscar Piastri zat er nog tussen (0,074 achter Verstappen), maar de Australiër kreeg later van de stewards een gridstraf van drie plaatsen vanwege het hinderen van Kevin Magnussen in Q1 van de kwalificatie.

Hierdoor is de tweede startrij gereserveerd voor Ferrari, met respectievelijk Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ook bij Ferrari waren de verwachtingen voor de race aanvankelijk hooggespannen. Net als bijna alle teams (met uitzondering van RB Visa) heeft ook Ferrari flinke updates meegenomen naar Imola. De Italiaanse media kondigden al optimistisch de aanval op Red Bull aan, maar in de kwalificatie bleek er toch nog sprake van een significant gat.

Carlos Sainz toonde zich na de kwalificatie realistisch over de krachtsverhoudingen. “Als je naar de details kijkt dan zie je dat McLaren het hele weekend al iets sneller was over één ronde. We wisten dan bij aanvang van de kwalificatie ook al dat het moeilijk zou worden om McLaren te verslaan”, erkende de Spanjaard, die eerder dit seizoen de Australische GP op zijn naam schreef. “En Max, dat weten we, die staat er altijd. Zelfs als ze bij Red Bull in de trainingen de motor enigszins dichtknijpen en het lijkt alsof ze het moeilijk hebben, weten we dat de kwalificatie een ander verhaal is.”

Leclerc: ‘Doel blijft de overwinning’

Ook bij teamgenoot Leclerc klonk berusting, al wil hij zeker niet op voorhand al capituleren. “Dit is het beste wat we konden doen, bij de race moeten we er maximaal voor gaan. Het doel blijft natuurlijk die overwinning. En als dat niet lukt, dan is het zo.”

De beste uitgangspositie heeft in ieder geval Max Verstappen, die zaterdag zijn achtste pole op rij veroverde en daarmee tot zijn vreugde het klassieke record van Ayrton Senna evenaarde. Het was echter niet het enige record dat hij evenaarde. Namelijk ook het record van de meeste poles op rij vanaf de start van het seizoen heeft Verstappen nu in handen, samen met Alain Prost die dat in 1993 presteerde.

Verstappen: ‘Eén van beste turnarounds’

Verstappen bewaart goede herinneringen aan Imola. Hij won immers ook de vorige editie in 2022. De laatste keer overigens dat Verstappen twee races op rij niet wist te winnen, dateert alweer van juli 2022. Hij werd destijds tweede op de Red Bull Ring in Oostenrijk, nadat hij de race ervoor op Silverstone zevende was geworden.

Voor Verstappen belooft de race in ieder geval geen formaliteit te worden, aangezien de concurrentie duidelijk dichterbij is gekomen. Zaterdag was hij in ieder geval vooral blij met zijn pole position, want voor de sessie had hij daar weinig vertrouwen in. Immers, in de trainingen hadden Verstappen en zijn team duidelijk moeite de juiste afstelling te vinden. In de kwalificatie viel het echter – min of meer tot zijn eigen verrassing – alsnog op z’n plek. Verstappen daarover: “Om het tijdens zo’n moeilijk weekend toch voor elkaar te krijgen in de kwalificatie, geeft absoluut een goed gevoel. Ik denk dat dit een van de beste turnarounds van de laatste jaren is geweest.. De laatste keer dat ik zoiets heb meegemaakt, zal zeker vijf of zes jaar geleden zijn geweest.”

Over het weer en de banden

Het belooft in ieder geval een droge aflevering van de Grand Prix Emilia-Romagna te worden. De temperatuur loopt in de middag op tot zo’n 26 graden Celsius. De kans op regen is klein.

Tenslotte nog even de banden. Pirelli heeft voor het raceweekend in Imola de drie zachtste bandencompounds gekozen: C3 (hard), C4 (medium), C5 (zacht). Deze keuze zou kunnen leiden tot meer geplande pitstops. De race in Imola geldt traditioneel als een één-stopper, ook omdat een gemiddelde pitstop relatief veel tijd kost, namelijk 29,01 seconden.

En wat je verder nog moet weten…

De eerste GP op het circuit van Imola werd in 1980 gehouden, toen nog onder de naam GP van Italië

Michael Schumacher wist de F1-race op Imola liefst zevenmaal te winnen

De directeur van het circuit is Gian Carlo Minardo, de voormalige teambaas van Minardi

Bij de vorige race in Imola in 2022 werden er 55 succesvolle inhaalmaneouvres genoteerd

De kans op een safety car wordt ingeschat op, jawel, 100 procent

