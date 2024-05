Acht pole positions op rij, Max Verstappen heeft er weer een record bij. In een spannende kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna bleef hij de McLarens van respectievelijk Oscar Piastri en Lando Norris zeer nipt voor en evenaarde hij het oude record dat op naam stond van Ayrton Senna.

“Ik sta nog steeds te stuiteren en zit nog vol adrenaline, maar dit is heel speciaal. Zeker omdat het hier in Imola is en exact dertig jaar na het overlijden van Senna. Het is een geweldige dag voor mij en het team. Ik ben heel blij”, zei Max Verstappen in een eerste reactie op de grid tegen interviewer Davide Valsecchi.

Ook over de pole zelf was Verstappen uiterst tevreden, zeker gezien de moeizame aanloop. “Het was een heel moeilijk weekend tot nu toe. Zelfs in de derde vrije training ging het nog niet naar wens, maar ik ben ongelofelijk blij om op pole te staan. Ik had het niet verwacht. Maar we hadden enkele aanpassingen doorgevoerd voor de kwalificatie en die leken het iets beter te maken. Ik kon daardoor iets harder pushen. Dit circuit is ongelooflijk in een kwalificatieronde. Je rijdt op de limiet, dichtbij het grind. Sterker, ik raakte het grind zelfs in de laatste ronde”, aldus de drievoudig wereldkampioen van Red Bull.

