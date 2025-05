George Russell zag na een prima start aan de GP Emilia-Romagna opeens de ene na de andere coureur aan hem voorbijgaan. De Brit zakte van plek drie terug naar de zevende finishplaats, en kon de bolides aan de voorkant van het veld niet bijbenen. Verrassend, aangezien Russell tijdens alle andere races van het seizoen tot nu toe een top vijf-plaats behaalde. Volgens de coureur steekt een oud probleem van Mercedes weer de kop op: ‘De trend is vrij duidelijk’.

Een ‘rampzalige’ race. Zo bestempelde George Russell de GP Emilia-Romagna nadat hij niet hoger kwam dan een zevende plek. De Brit is daarmee ook zijn reeks aan top vijf-finishplaatsen kwijt. En dat terwijl Russell nog wel als derde kwalificeerde. Volgens de Mercedes-coureur lag de tegenvallende zondag daarom vooral aan de warme temperaturen.

“We hadden zeker geen pech, we waren gewoon tergend langzaam”, legt Russell uit aan Sky F1. “Ik bedoel, de trend is vrij duidelijk: als het warm is, zijn we langzaam, als het koud is, zijn we snel, en dat was vorig jaar ook zo.” Volgens de Brit gaat het probleem daarom ook verder dan een wijziging aan de afstellingen. “Er zit duidelijk een fundamenteler probleem in de auto. Het is niet de eerste race van het seizoen waarin we langzamer waren dan Ferrari, en zelfs langzamer dan Williams, maar we hebben er bij de vorige gelegenheden op de een of andere manier toch een resultaat uit weten te slepen. Maar in Imola hadden we eerlijk gezegd veel geluk met een zevende plaats.”

Fundamenteel probleem

Russell onthult dat de problemen op de zondag in Emilia-Romagna zelfs al begonnen tijdens de formatieronde. “Het was heel vreemd,” vervolgt de coureur. “Tijdens de ronden naar de grid dacht ik al dat er iets mis was. Het team heeft goed rondgekeken en zag niets, maar dat gevoel bleef zo’n zestig ronden lang aanhouden. We hebben een fundamenteel probleem, want of de voorwielen raken oververhit, of de achterwielen raken oververhit, van circuit tot circuit.”

Volgens Russell is het probleem echter al langer bekend bij Mercedes, maar konden de Zilverpijlen desondanks toch goede resultaten behalen tijdens de seizoenstart. “Het is niet de eerste keer dat we het melden. Dus het was waarschijnlijk gewoon de eerste keer dat al onze rivalen een semi-degelijke race hadden”, concludeert de Brit.

