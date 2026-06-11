Terwijl Kimi Antonelli race na race wint en gestaag verder bouwt aan een indrukwekkende voorsprong in het kampioenschap, verliest teamgenoot George Russell elke zondag een beetje meer terrein. In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat plaatst analist en coureur Jeroen Bleekemolen die situatie in een groter perspectief.

Want zo uitzonderlijk is Russells lot niet, zegt Bleekemolen. Bijna elke coureur maakt het op een gegeven moment welk een keer mee: een teamgenoot die je overtreft, die het licht uit je ogen rijdt. Althans, bijna elke coureur. “Tja, Max Verstappen heeft dit niet meegemaakt. En Michael Schumacher heeft het ook niet vaak meegemaakt in zijn carrière. Evenals Ayrton Senna.”

En daar wringt precies de schoen voor Russell. Want als de man die jou inhaalt werkelijk bij die groten hoort, dan is er geen ontkomen aan. Bleekemolen schreef al in zijn column dat Antonelli weleens de nieuwe Senna zou kunnen zijn, een absolute topcoureur van een generatie. “Dan is het heel moeilijk,” zegt hij nuchter, “dan word je gewoon afgemaakt.”

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