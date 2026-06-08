Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De GP van Monaco en de aanhoudende zegetocht van Kimi Antonelli, de kater voor Max Verstappen, de wanhoop bij George Russell en de meevaller voor Isack Hadjar.

We kunnen er niet omheen, ook na deze race moeten we gewoon stilstaan bij de prestatie die Kimi Antonelli andermaal leverde. Fan-tas-tisch! Toen ik de Formule 1 ging volgen, had je Ayrton Senna en dan denk je: dit is de beste ooit, er komt nooit meer een betere. Maar daarna kwam ineens Michael Schumacher en vroeg je je af: misschien is dit wel de beste ooit. Daarna kwam Lewis Hamilton, gevolgd door Max Verstappen. En nu lijkt het tijdperk van Kimi Antonelli te zijn begonnen. Ik vind het ongelooflijk knap wat die jongen, pas 19 jaar nog altijd, ook afgelopen weekend in Monaco weer heeft laten zien.

Vanaf VT1 heeft hij alles goed gedaan. Zijn poleronde in de kwalificatie op zaterdag heb ik een paar keer teruggezien, dat was gewoon perfect. Met daarbij de aantekening dat ook Max Verstappen een geweldig rondje reed. En ook in de race hield Antonelli zijn hoofd koel. Bij de start, bij de herstart, bij de safety cars, bij de lange wachtpauze door de problemen met het asfalt, hij was gewoon geen moment uit zijn evenwicht te brengen. Bij Antonelli klopt het momenteel gewoon allemaal, en dan valt ook alles zijn kant op. Dit was een soort nieuwe Senna waar we naar zaten te kijken.

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Bij Red Bull was de uitvalbeurt van Max natuurlijk enorm zuur, maar een lichtpuntje was het optreden en uiteindelijk het podium van Isack Hadjar. Die jongen doet het bij Red Bull gewoon goed. We zijn het er allemaal over eens dat Max Verstappen één van de beste coureurs ooit is en met dat in het achterhoofd, is het gewoon knap dat hij er toch steeds best wel dichtbij zit. Natuurlijk had Hadjar geluk in Monaco, bijvoorbeeld met de uitvalbeurten van Max en Charles Leclerc en de tijdstraf van Pierre Gasly, maar een podium blijft een podium. Hadjar jammert en schreeuwt wel veel over de boordradio, maar dat is nu eenmaal zijn stijl. Dat zal er nooit helemaal uitgaan. Ik denk vaak bij mezelf: ‘Doe toch eens rustig, man!’ Maar hij gaat er kennelijk goed op, dat is zijn modus. Ik vind het op een bepaalde manier ook wel weer vermakelijk. Hij beleeft alles heel intens en is wat dat betreft een tegenpool van Max.

Hadjars prestatie in Monaco geeft overigens ook aan dat de auto van Red Bull gaandeweg het seizoen wel steeds beter wordt. En dat het team aan het inlopen is op de andere topteams. Al was dit Monaco en zal Red Bull het komend weekend op Circuit de Catalunya in Barcelona normaal gesproken weer een stuk moeilijker hebben gezien de karakteristieken van de baan.

En dan George Russell. We zouden bijna medelijden met hem krijgen… Bijna. Hij zit in een enorm moeilijke fase, waarin bij hem niets lukt en bij zijn teamgenoot alles. Ga daar maar eens mee om, dat is lastig. Bij de vorige race in Canada viel hij uit met een technisch issue, pure pech. Dat betekende een klap in zijn gezicht. Maar in Monaco was hij dit weekend gewoon echt niet goed. En als dan je teamgenoot het hele veld op een hoop veegt, ja, dan wordt je gek. Voor Russell is dit mentaal enorm zwaar. Hij weet waarschijnlijk niet meer waar hij het zoeken moet. Hij heeft dezelfde auto, dezelfde data als Antonelli, maar het lukt niet. Het zal moeilijk worden voor hem om hieruit te komen. Het gat in de WK-stand is inmiddels enorm opgelopen en hij staat niet eens tweede meer.

Het valt voor Russell te hopen dat Barcelona een goede reset voor hem wordt. In principe zal Mercedes daar gezien de pure racesnelheid één en twee moeten worden. En als hij daar dan onverhoopt als winnaar uit de bus komt, helpt dat hem mogelijk over het dode punt heen. En dan kan het ook zomaar betekenen dat hij ineens weer terug is. Het is sowieso fijn voor hem dat de race in Barcelona al meteen komend weekend is en dat het niet te lang duurt alvorens hij een nieuwe kans op revanche krijgt. Anders lig je twee weken te malen in je bed, nu een stuk korter. Want reken maar dat Russell zondagnacht slecht geslapen zal hebben…

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