Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De GP van België met wederom foutloze optredens van Kimi Antonelli én ook Max Verstappen. Zij laten week in, week uit zien met afstand de beste coureurs op de grid te zijn.

Het begint wellicht een beetje eentonig te worden, bijna saai zelfs, maar daarom is het niet minder bijzonder. Wat Kimi Antonelli ook afgelopen weekend weer liet zien, bij de GP van België, is eigenlijk ongelooflijk. Hij heeft wederom geen fout gemaakt. Hij had de afgelopen weken de nodige tegenslagen, buiten zijn schuld, maar onder normale omstandigheden is hij dit seizoen onverslaanbaar. Ook in Spa kon je dat zien. Ieder rondje was gewoon raak. Iedere training, alles klopte gewoon. Tijdens de race had hij nog even pech met de timing van de virtual safety car, maar evengoed reed hij gewoon naar de zege, zijn zesde van het seizoen alweer.

Ik heb het al in een eerdere column eens geschreven, met Antonelli zien we eigenlijk een soort nieuwe Max Verstappen aan het werk. Of een nieuwe Schumacher. Of een nieuwe Senna. Tot die categorie behoort hij vind ik. Dus begrijp me niet verkeerd, Max zit nu even in een mindere auto, maar hij is zeker niet afgeschreven en zet als coureur nog altijd de toon. En sinds dit seizoen doet hij dat samen met Antonelli. Beiden zijn van een ongekend niveau.

Antonelli heeft bij de laatste races wat tegenslagen gehad, maar hij gaat gewoon weer in die auto zitten en levert vervolgens. Hij is nog heel jong en je moet altijd zien of zo’n jonge jongen alles bij elkaar weet te houden, mentaal ook. Maar hij zit nu in zo’n goede flow. Ik denk echt dat hij iemand is die over tien jaar gewoon vrij wereldtitels achter zijn naam heeft staan.

Zwakke punten? Ik zou ze niet kunnen noemen. Week in, week uit, alles is gewoon goed. En hij is koel, ook over de boordradio. Richting team, richting engineers. Dat zie je niet vaak bij een coureur dat het totaalplaatje klopt. Er is op de grid maar één andere coureur die datzelfde heeft. Inderdaad, Max. Hij heeft minder materiaal, maar ook hij levert en maximaliseert altijd. En verder is er niemand die dat doet. Of kan.

Neem Charles Leclerc. Hij reed in Spa ook weer een heel goede race, maar hij doet dat niet wekelijks. Hij wisselt goede races af met mindere. En datzelfde geldt voor Hamilton, Russell, Norris en de rest van de grid. De wereldtitelstrijd? We zijn weliswaar nog niet op de helft van het seizoen, maar die titel gaat gewoon naar Antonelli. Geen twijfel mogelijk.

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