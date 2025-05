Voor Toto Wolff was het Italiaanse raceweekend van Mercedes er vooral eentje om lering uit te trekken. Met slechts zes gepakte punten was de Grand Prix de slechtste van het jaar voor de Zilverpijlen, en de teambaas wil graag herhaling voorkomen. In Monaco krijgt Mercedes de kans om zich meteen revancheren. Volgens Wolff heeft zijn team daar ook een goede kans toe, omdat de W16 sterk is in kwalificaties.

Slechts zes punten kon Mercedes mee naar huis nemen na de GP Emilia-Romagna. George Russell eindigde voor het eerst dit seizoen buiten de top-vijf, terwijl Andrea Kimi Antonelli door mechanische pech de finishlijn niet haalde tijdens zijn thuisrace. Het resultaat is het slechtste Grand Prix-weekend van het seizoen voor de Zilverpijlen. Gelukkig heeft het team al gelijk de kans om zich te revancheren in Monaco.

“Na een zware race in Italië hebben we in Monaco de kans om meteen terug te komen,” zegt ook teambaas Toto Wolff in de voorbeschouwing. “We zullen hard werken, snel en efficiënt, om te begrijpen wat de oorzaak was van onze beperkingen in Imola. Het is belangrijk dat we daar bovenop komen, zodat we herhaling in de toekomst kunnen voorkomen.”

Monaco

De focus gaat daarom nu vol op Monaco, het meest iconische circuit op de huidige Formule 1-kalender. De spannendste kwalificatie van het jaar staat voor de zaterdag op het programma. “We weten dat Monaco een hele andere uitdaging is”, vervolgt Wolff. “Kwalificatie is absoluut essentieel en dat is een sterk punt van ons geweest dit jaar. Dat is bemoedigend, maar het betekent niets als we ons werk niet op de baan kunnen doen. We hebben gezien hoe competitief de zaterdagen dit jaar waren en dat is altijd intensiever in Monaco.”

Tijdens de kwalificatie van de GP Emilia-Romagna eindigden de hele top-vier nog geen drie tienden van elkaar. Op het smalle stratencircuit van Monte Carlo is inhalen bijna onmogelijk, waardoor een goed kwalificatieresultaat cruciaal is. “We zullen op ons best moeten zijn om onszelf de kans te geven om zondag voor een goed resultaat te vechten”, concludeert de Oostenrijker. “De verplichte twee pitstops in de Grand Prix zullen ook een extra dimensie aan de race geven. We zijn enthousiast over de uitdaging en kijken ernaar uit om weer de baan op te gaan.”

