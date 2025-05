Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli geeft achteraf toe dat hij enigszins bezweek onder de druk van zijn eerste thuisrace. De jonge Italiaan kwam tijdens de afgelopen GP van Emilia-Romagna voor het eerst voor eigen publiek in actie, maar kwam daardoor energie tekort om goede resultaten te boeken. Antonelli strandde op zaterdag al in Q2 en moest tijdens de GP veel tijd goedmaken. Tot overmaat van ramp maakte een gasklepprobleem voortijdig een einde aan zijn race.

In aanloop naar het raceweekend was Kimi Antonelli al behoedzaam voor de extra druk in Imola. Hij verwachtte dat het een mentaal en emotioneel ‘slopend’ weekend zou worden en wilde zijn aandacht zo goed mogelijk verdelen over de verschillende sessies. Toch eiste de druk van thuis uiteindelijk zijn tol. Antonelli worstelde het hele weekend met het tempo van zijn W16 en strandde daardoor op de dertiende startplaats. In de race profiteerde hij van de timing van een VSC, waardoor hij zicht had op een finish in de punten. Echter, in de 46e ronde ging het alsnog mis voor de tiener – hij viel uit met gasklepproblemen.

Voormalig Formule 1-kampioen Jacques Villeneuve uitte eerder al kritiek op Antonelli. Dat volgde op het nieuws dat de 18-jarige coureur twintig klasgenoten had uitgenodigd om de GP te bezoeken. Een mooi gebaar, maar volgens Villeneuve getuigde het niet van de juiste focus. Achteraf beaamde de Mercedes-coureur dat zijn aanpak tijdens zijn eerste thuisrace ‘niet optimaal’ was. “Zowel mentaal als emotioneel was het een intens weekend”, verzuchtte hij tegenover de media in Italië.

Lessen voor Monaco

“Ik denk dat ik het vooral op het gebied van energie besparen niet echt goed heb gedaan”, gaf hij eerlijk toe. “Ik merkte dat dat ook mijn rijstijl beïnvloedde – ik had gewoon minder energie. Dat is zeker een goede les geweest voor mijn volgende thuisrace.” Na de VSC had Antonelli ‘hoge verwachtingen’ van het tweede deel van de race, al had hij een technisch mankement natuurlijk niet kunnen voorzien.

“Het was absoluut niet het meest gelukkige einde”, lichtte Antonelli toe. “We hadden geluk met de VSC, maar na een paar ronden voelde ik dat er iets mis was met het gaspedaal. Daarna ging het helemaal mis. Het is natuurlijk jammer, maar dat soort dingen gebeuren nu eenmaal. Over het algemeen was de snelheid dit weekend best oké. Ik heb veel geleerd dit weekend en ga nu kijken wat ik kan verbeteren om in Monaco nog sterker voor de dag te komen”, besloot hij optimistisch.

