Lewis Hamilton reed met een glimlach van oor tot oor over de finishlijn in Imola. De Brit zag het een etmaal eerder, na een tegenvallende kwalificatie, nog somber in voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar kon toch een goede inhaalrace naar plek vier rijden. ‘Om zo voor de tifosi te rijden, is tot nu toe het hoogtepunt van het jaar geweest’, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen naderhand.

Terwijl de meeste aandacht naar het gevecht tussen Max Verstappen en de McLarens vooraan het veld ging, reed Lewis Hamilton een mooie inhaalrace in Imola. De Brit startte als twaalfde, na de bittere pil van zijn vroege uitschakeling in de kwalificatie. Een reeks aan inhaalacties en een beetje geluk met de timing van de virtual safety car zorgden ervoor dat de zevenvoudig wereldkampioen als vierde over de finishlijn reed.

De Ferrari-coureur kon niet blijer zijn met het resultaat. De tifosi juichten Hamilton toe. “Ik kon ze natuurlijk niet horen, maar om vandaag en dit weekend voor de tifosi te rijden is tot nu toe een hoogtepunt van het jaar geweest”, vertelt de 40-jarige glimlachend van oor tot oor tegen F1TV. “Er lag veel druk op ons als team, omdat we het tot nu toe moeilijk hadden met de auto en vooral met onze kwalificatie. Om dan zo’n sterke race te rijden, om vooruit te komen, om terrein te winnen, het was zo’n geweldig gevoel.”

Hamilton kent een moeilijke start van zijn eerste seizoen als Ferrari-coureur. Behalve succes tijdens de sprintraces heeft de Brit nog niet veel om over naar huis te schrijven. Een vijfde plaats in Bahrein was voorafgaand aan het Italiaanse raceweekend zijn beste resultaat. “Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst zo’n race had waarin je vooruitging. Ik weet zeker dat er vorig jaar een was, maar deze is natuurlijk anders omdat ik in de rode auto zit en dat nog niet heb gedaan.”

‘Geweldig werk van Ferrari’

In Imola viel alles eindelijk op zijn plek voor de wereldkampioen. “Om vandaag eindelijk die connectie met de auto te hebben en vooruitgang te boeken, was echt een geweldig gevoel.” Toch wil Hamilton nog niet te hard van stapel lopen voor de aankomende races. “Ik wil er geen vloek op leggen. Er zijn zeker veel positieve punten om mee te nemen uit Imola. We hadden het tempo, dus we moeten echt ontleden en begrijpen waar en waarom. De auto voelde behoorlijk goed aan qua set-up. Daarnaast deed het team fantastisch werk met de strategie, met de pitstops, dus al met al geweldig werk van Ferrari.”

