Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij Ferrari heeft nog niet uitgepakt zoals gehoopt. Een enkele sprintzege daargelaten, worstelt hij met zijn SF-25, een auto die in de basis ook nog eens minder goed lijkt dan de bolides van bijvoorbeeld McLaren en Mercedes. Aan de vooravond van het Europese seizoen en een nieuwe triple header, worstelt Hamilton niet alleen met zijn Ferrari, maar ook met onzekerheid.

In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna blikt Hamilton terug op zes moeizame weekenden met Ferrari. Hij verloor het telkenmale van teamgenoot Charles Leclerc, met uitzondering van een paar sterke optredens tijdens sprintraces. Daarmee laat hij af en toe een glimp van zijn kwaliteiten zien, al is zijn debuutjaar bij de Scuderia tot dusver grotendeels teleurstellend verlopen. Hij benadrukt de uitdagingen van dit eerste seizoen in het rood en onthult dat hij zichzelf soms ook moet overtuigen van zijn eigen kunnen.

‘Wist niet hoe zwaar het zou worden’

“Ik had verwacht dat het heel zwaar zou worden, omdat ik al eerder bij een nieuw team heb gereden”, aldus Hamilton tegenover de media in Imola. In 2013 verruilde de 40-jarige Brit McLaren al eens voor Mercedes. “Ik ging er met een open blik in”, lichtte hij toe, “al wist ik niet hoe zwaar het zou worden. Ik wist natuurlijk dat het wel een uitdaging zou worden, maar het is op alle fronten zo uitdagend als het maar kan zijn.”

In aanloop naar 2025 verwachtte men dat Ferrari het zou opnemen tegen McLaren in het kampioenschap, nadat het in 2024 als tweede eindigde. Voorlopig is een titelstrijd echter ver weg. “Kampioenschap? Er is nog een lange, lange weg te gaan”, aldus Hamilton. “Gezien al mijn jaren ervaring moet ik ervan uitgaan dat we op dit moment, met een achterstand van meer dan honderd punten op een behoorlijk dominante auto, niet per se meedoen voor de titel.”

‘Blijven er wel in geloven’

Volgens Hamilton is het succes van Ferrari volledig afhankelijk van de komende upgrades. In Imola komen de Italianen met een aantal kleine wijzigingen op de proppen – alle hoop is feitelijk gevestigd op de nieuwe voorvleugel die het team in Barcelona introduceert. “Ik kan niet zeggen of Ferrari aan het einde van het seizoen een tiende, een halve seconde of een hele seconde zal winnen”, benadrukte Hamilton. “Daarom mogen we geen enkel idee uitsluiten. Als ik met de ingenieurs ga praten, vraag ik hen hoe we dit weekend kunnen winnen. Als we alleen al iets meer uit de banden of uit de vloer halen, kunnen we er misschien wel komen. Je moet er tenslotte wel in geloven.”

Gevraagd naar alle kritiek van buitenaf, reageerde Hamilton dat zijn ‘haters’ geen idee hebben welke offers hij heeft moeten brengen. Toch betrapt hij zichzelf ook weleens op onzekerheid. “Negenennegentig procent van hen weet niet wat ik heb moeten doorstaan”, besloot Hamilton. “Daarbij moet ik mezelf wel vaak herinneren aan het feit dat ik zeven titels heb gewonnen. Ik heb meer gewonnen dan welke coureur dan ook. Ik mag niet vergeten dat ik geweldige dingen heb gedaan, en ook nu het even tegenzit, weet ik dat het wel goedkomt.”

