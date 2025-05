Zakenblad Forbes publiceerde donderdag het jaarlijkse overzicht met de vijftig best betaalde sporters. De voetballers en basketballers van deze wereld voeren de lijst aan, maar er zijn ook twee plekken gereserveerd voor Formule 1-coureurs. Max Verstappen en Lewis Hamilton krijgen een vermelding, al zijn beiden enkele plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. Daarbij heeft Hamilton zijn Nederlandse rivaal weer ingehaald. Is die Ferrari-deal toch nog ergens goed voor?

Waar Max Verstappen vorig jaar nog op de zeventiende plek eindigde, strandt hij in 2025 op de vierentwintigste plaats. Ook Lewis Hamilton moet twee plekken inleveren; waar hij in 2024 op de eenentwintigste plaats stond, is hij nu drieëntwintigste. Daarmee heeft hij Verstappen dus wel weer weten in te halen. Opvallend is dat het salaris van Verstappen een stuk hoger ligt, maar dat Hamilton veel meer verdient met activiteiten buiten de Formule 1 – denk dan vooral aan sponsordeals.

Miljonairsclub

Overigens zitten beide coureurs er warmpjes bij, als we deze ranking mogen geloven. Verstappen zou zo’n 78 miljoen dollar (bijna 70 miljoen euro) hebben verdiend in het afgelopen jaar, en Hamilton mocht ongeveer 80 miljoen dollar (ruim 71 miljoen euro) bijschrijven op zijn toch al vette bankrekening.

LEES OOK: Coureurs verdeeld over regelwijzigingen FIA: ‘Goed begin’, vindt Verstappen

Voetballer Cristiano Ronaldo ‘schittert’ voor het derde jaar op rij bovenaan de lijst. De Portugese superster van het Saoedische Al-Nassr FC spant met 275 miljoen dollar (ruim 245 miljoen euro) de kroon. Dat is bovendien een flinke stijging ten opzichte van 2024. Basketballer Stephen Curry (156 miljoen) en bokser Tyson Fury (146 miljoen) completeren de top drie. Voor het tweede jaar op rij staat er geen enkele vrouw tussen de vijftig best betaalde sporters. De laatste vrouw die wel in de lijst stond, was Serena Williams in 2023.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.