De teleurstellende weekenden van Ferarri zijn ook in Imola nog niet voorbij. De Scuderia kon voor de ogen van het thuispubliek niet verder komen dan Q2 in de kwalificatie. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton gaf naderhand aan dat er echt niet meer snelheid in de SF-25 zat, waardoor ze de race respectievelijk vanaf de elfde en twaalfde plek aanvangen. Veel criticasters bestempelen het ontwerpteam onder leiding van Loïc Serra als schuldigen voor de problemen, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur is dat een onterechte conclusie.

De slechtste seizoenstart van Ferrari in jaren houdt in Imola niet alleen aan, maar bereikte tijdens de kwalificatie zelfs een nieuw dieptepunt. De vele aanwezige tifosi moesten toezien hoe zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton op het thuiscircuit van de Scuderia er in Q2 al uit lag. Een strategisch slimme zet van Aston Martin zorgde ervoor dat de kwalificatie van Ferrari al vroegtijdig klaar was.

“Ik ben er echt kapot van”, windt Hamilton er na de sessie geen doekjes om. “De auto voelde goed, de set-up was prima, de remmen deden het, alles was helemaal goed. Maar toch gingen we niet sneller.” De Brit krijgt bijval van zijn eveneens balende teamgenoot. “Je kunt altijd een beetje meer doen met een ronde en een aantal dingen verbeteren, maar we zijn gewoon echt nergens op dit moment”, vertelt Leclerc aan Sky F1. “Er zit niet genoeg vermogen in de auto. Op dit moment zit er gewoon niet het potentieel in de auto waarop we hoopten.”

Het is niet het eerste raceweekend waarin de twee teamgenoten klagen over een gebrek aan snelheid en potentie. Hierdoor rijst bij veel criticasters de vraag, wie is hiervoor verantwoordelijk? Veel vingers wijzen meteen naar Loïc Serra, die afgelopen oktober aan de slag ging als de nieuwe technische directeur bij Ferrari.

Volgens teambaas Frédéric Vasseur is dat echter totaal onterecht. “Toen Loïc zes maanden geleden in Maranello aankwam, was de huidige auto al voor, laten we zeggen, negentig procent gedefinieerd. Daarna hangt het natuurlijk af van elk afzonderlijk element, maar de basisbeslissingen over het ontwerp waren al genomen”, legt de Fransman uit aan Marca.

Daarnaast is de komst van Serra maar één van de weinige veranderingen binnen Ferrari. “95 procent van het team is hetzelfde als het team dat deelnam aan de projecten voor 2023, 2024 en 2025”, vervolgt Vasseur. “Ik ben ervan overtuigd dat als een project problemen heeft, dat niet betekent dat de structuur niet werkt.” De teambaas zegt het vertrouwen in zijn team daarom nog zeker niet op, al is er wel veel werk aan de winkel. “Terugkijkend op dit jaar hebben we waarschijnlijk fouten gemaakt met de auto. We moeten het beter doen.”

