Een flater voor Ferrari in Imola: zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton is in Q2 al uitgeschakeld tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De eerste reacties van Leclerc en Hamilton spreken boekdelen.

Over de boordradio van Hamilton klonkt het: “Sorry jongens, ik kan me om de een of andere reden niet verbeteren.” Leclerc herhaalde meerdere keren de woorden: “Mijn god.”

Na de eerste run in Q2 stonden Leclerc en Hamilton er nog goed voor. Maar het tij keerde snel. Carlos Sainz zette zijn Williams op P1 en ook teamgenoot Alexander Albon verbeterde zijn tijd. Vooral een strategische meesterzet van Aston Martin bleek doorslaggevend. Onder zowel de auto van Fernando Alonso als Lance Stroll werd een set mediums gemonteerd én met succes: ook zij doken onder de tijd van Leclerc en Hamilton. Het resultaat: Leclerc moet zondag vanaf P11 starten, Hamilton vanaf P12.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.