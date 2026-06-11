De uitslag van de GP van Monaco staat mogelijk alsnog op losse schroeven. De FIA-stewards hebben het verzoek van Alpine voor een Right of Review goedgekeurd, waardoor men opnieuw naar de tijdstraffen van Pierre Gasly gaat kijken. De Fransman finishte als derde in het prinsdom, maar door twee tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat zakte hij terug naar P7. Als Alpine in het gelijk wordt gesteld, kunnen de resultaten er heel anders uit komen te zien.

Alpine legde zich niet neer bij de beslissing van de FIA-stewards en diende binnen de reglementaire termijn een Right of Review in. Om een zaak opnieuw te laten behandelen, moet een team aantonen dat er sprake is van nieuw en relevant bewijsmateriaal. Donderdag 13.00 uur vond er een officiële hoorzitting plaats met de FIA, waarbij afgevaardigden van meerdere teams aanwezig waren.

Nieuwe informatie

Volgens het bestuursorgaan is Alpine erin geslaagd de zaak opnieuw open te breken met informatie die na de race beschikbaar kwam. Zou zou FOM, de officiële tijdwaarnemer, mogelijk de verkeerde afstand hebben gebruikt om de snelheid van Pierre Gasly in de pitstraat te berekenen. Daardoor zou de geregistreerde snelheid van de A526 zijn overschat. Alpine presenteerde daarnaast telemetriegegevens waaruit zou blijken dat Gasly zijn begrenzer al vóór de ingang van de pitstraat activeerde. Ook legde het team een verklaring van de coureur zelf voor. Uiteindelijk oordeelden de stewards echter dat informatie van FOM over de mogelijk foutieve afstandsmeting op zichzelf al voldoende was om als ‘significant nieuw bewijs’ te gelden.

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Met de beslissing van donderdag zijn de straffen nog niet van tafel. De stewards hebben enkel vastgesteld dat Alpine aan alle voorwaarden voldoet om de zaak opnieuw te laten behandelen. Tijdens een tweede deel van de hoorzitting moet de FIA beoordelen of de opgelegde straffen gehandhaafd blijven. Mocht blijken dat de snelheid van Gasly inderdaad verkeerd is berekend, dan kunnen de straffen worden geschrapt. In dat geval zou de Fransman zijn verloren podiumplaats alsnog terugkrijgen en is de volledige uitslag van de GP van Monaco aan verandering onderhevig.

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