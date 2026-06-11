Martin Brundle heeft zich uitgesproken over de opvallende reeks tijdstraffen tijdens de GP van Monaco. Liefst vijf coureurs werden bestraft voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat, onder wie Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly en Franco Colapinto. Het ging veelal om minimale overschrijdingen, maar volgens Brundle moet de FIA in dit soort gevallen streng optreden; verliezers als George Russell komen er wel bovenop.

Volgens Brundle laat de situatie vooral zien hoe strikt de Formule 1 omgaat met reglementen, zelfs wanneer de overtredingen minimaal lijken. “Er was een belangrijk nevenverhaal in deze hele race, namelijk dat van de snelheidsovertredingen in de pitstraat”, schreef de commentator in zijn column voor Sky Sports. Hij wijst erop dat de situatie al eerder in het weekend was besproken. Desalniettemin gingen coureurs bewust op zoek gingen naar kleine marges bij de ingang van de pitstraat, in een poging tijd te winnen.

Meedogenloos

Brundle legt uit dat de strengheid van de regels in Monaco voortkomt uit de unieke lay-out van het circuit en de veiligheidsvereisten in de pitstraat. “Regels zijn regels”, oordeelde hij keihard. “Net zoals wanneer een auto een halve kilo te licht is, is de Formule 1 noodzakelijkerwijs meedogenloos.” Die harde lijn zorgde ervoor dat zelfs minimale overschrijdingen direct werden bestraft. De gevolgen van die straffen waren echter niet voor iedereen gelijk. “Hoewel de straffen voor Hamilton en Piastri hen geen posities kostten, waren ze bijzonder pijnlijk voor Gasly, die zijn podiumplaats kwijtraakte, en voor Russell, die buiten de punten viel”, gaf Brundle toe.

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Vooral de race van Russell werd volledig ontregeld door de timing van zijn straf tijdens een chaotische safety car-fase. “De race van George Russell werd verpest”, concludeerde Brundle. “Want tijdens zijn pitstop onder de safety car moest Mercedes zijn tijdstraf inlossen voordat ze een bandenwissel konden uitvoeren. Tegelijkertijd moesten alle auto’s door de pitstraat rijden om de gecrashte auto in de laatste bocht te laten verwijderen.” Brundle verwacht desondanks dat Russell zich snel zal herstellen van de tegenslag. “Een cruciale kans op een podiumplaats ging verloren. Toch twijfel ik er niet aan dat George er weer bovenop zal komen.”

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