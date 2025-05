Een zevende plaats voor George Russell en een uitvalbeurt voor thuisheld Andrea Kimi Antonelli. Niet het resultaat waar renstal Mercedes op had gehoopt in Imola. De Zilverpijlen konden het tempo van Max Verstappen en de McLarens niet bijhouden. Mechanische problemen voor Antonelli en pech met de virtual safety car voor Russell zorgen ervoor dat de Duitse renstal met een schamele zes punten huiswaarts gaat. ‘De slechtste dag als team in jaren’, bestempelt Russell de Italiaanse race zelfs.

De top vijf-reeks van Mr Consistency George Russell is voorbij. De Brit eindigde in Imola voor het eerst dit seizoen niet bij de vijf beste coureurs door als zevende over de finishlijn te rijden. Russell kon nog wel kostbare punten voor Mercedes pakken, nadat teamgenoot Andrea Kimi Antonelli vroegtijdig de race moest beëindigen. De thuisheld kwam met een mechanisch probleem aan zijn W16 naast de baan te staan. Al met al, geen goede dag voor de Zilverpijlen.

Russell noemt het zelfs de ‘slechtste dag als team in jaren’. De zondag begon nog zo goed voor de coureur, die vanaf de tweede startrij de race mocht aanvangen. “Ik had een geweldige start en ik hoopte dat Oscar (Piastri, red.) iets zou opschuiven om Max (Verstappen, red.) tegen te houden, maar dat gebeurde niet en vanaf dat moment ging het bergafwaarts”, vertelt de vanaf plek drie gestarte Russell over het gevecht vooraan tegen Formula1.com. “Een rampzalige dag, ik had geen tempo en ik was blij toen ik de geblokte vlag zag.”

‘Terug naar de tekentafel’

De Brit kon zijn derde positie nog wel even vasthouden, totdat zijn mediumbanden het begaven en Lando Norris aan hem voorbijkwam. De Mercedes-coureur dook daarna gelijk de pits in, te vroeg om te profiteren van de daarop volgende virtual safety car. Meer dan een zevende finishplaats zat er uiteindelijk niet in. “We wisten dat het een uitdaging zou worden. We zijn altijd langzaam als het warm is en vandaag was het warm”, vervolgt Russell. “Op dit moment heb ik geen antwoorden, het was qua tempo waarschijnlijk de slechtste dag die we als team in een paar jaar hebben gehad. We moeten terug naar de tekentafel.”

Terwijl Russell nog wel een aantal punten voor Mercedes kon pakken, eindigde de race van thuisheld Andrea Kimi Antonelli helemaal in mineurstemming. De Italiaan kwam in ronde 46 aan de kant te staan met een mechanisch probleem, en kon zijn thuisrace niet afmaken. “Om eerlijk te zijn had ik goede hoop, maar na een paar ronden kreeg ik last van mijn gaspedaal en aan het eind ging het helemaal mis”, legt Antonelli uit. De jonge coureur blijft toch nog opvallend optimistisch. “Het is natuurlijk jammer, maar het zijn dingen die gebeuren en ik denk dat het tempo aan het eind van de dag wel meeviel.”

