Toto Wolff is erg blij met de overwinning van Kimi Antonelli, maar ziet ook tegelijk in dat het team George Russell tekort heeft gedaan. Voor Wolff is het een lastig weekend geweest. “We moeten beide benen op de grond houden”, vertelt Wolff.

Toto Wolff ziet de overwinning van Kimi Antonelli als een mooie prestatie, vooral omdat de jonge Italiaan volgens de Mercedes-teambaas al heel het weekend snel is. “Hij was heel de tijd dominant. Vanaf het begin heeft hij de race gecontroleerd en was hij de snelste. Hij heeft erg volwassen gereden en de herstart was geen probleem voor hem. Wat we wel moeten doen is onze verwachtingen in bedwang houden. We kunnen niet denken dat hij elke race gaat winnen. We moeten beide benen op de grond houden. Het is een lang kampioenschap”, vertelt Wolff na de race in de paddock.

Voor George Russell was de race wat minder positief. Hij kreeg te maken met een drive-through-penalty waardoor hij van de derde plek terugviel naar de veertiende positie. “We moeten er nog naar kijken. We waren niet klaar toen hij naar binnenkwam en hebben hem te lang laten wachten met de penalty. Hierdoor heeft het hem waarschijnlijk een podium gekost. We laten hem al heel het weekend in de steek en dat is irritant. Zijn zelfvertrouwen is niet gezakt en aan het einde was het team zijn fout”, aldus de Oostenrijker.

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