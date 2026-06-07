George Russell benadrukt dat hij het niet eens is met de drive-through-penalty die hij heeft gehad tijdens de race in Monaco. Zo heeft het team hem vertelt dat het niet zijn fout is, maar een softwareprobleem. “De straf staat niet in verhouding tot de overtreding”, vertelt Russell.

George Russell reed lange tijd op koers naar een podiumplek, maar door een tijdstraf die hij niet correct heeft ingelost kreeg hij een drive-through-penalty. “Het team heeft mij vertelt dat ik niks fout heb gedaan met het té snel rijden in de pitlane. Het was een softwareprobleem. Veel rijders zaten in hetzelfde schuitje. Met de bandenwissel was er een miscommunicatie en heb ik de penalty niet uitgevoerd. De straf staat niet in verhouding tot de overtreding”, vertelt Russell in de paddock in Monaco.

Over de straf zei de Mercedes-coureur nog het volgende: “Als rijder heb je een knop die je indrukt, dat is het enige wat je moet doen. Ik weet alleen niet of de limiet 66 óf 66,1 kilometer per uur is. En als je op 66,1 kilometer per uur zit, dan is dat een penalty. Vorige race leidde ik de race en viel toen uit buiten mijn macht. Deze week plek drie en dat ook weg. Dat is veertig punten. Ik ben erg gefrustreerd en begrijp niet hoe dit kan.”

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