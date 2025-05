Andrea Stella ziet weinig reden tot paniek na de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar Max Verstappen op dominante wijze zijn tweede zege van het seizoen behaalde. Volgens de McLaren-teambaas is het verschil met Red Bull in Imola volkomen logisch en een kwestie van appels met peren vergelijken.

Oscar Piastri veroverde nog poleposition voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar na een briljante inhaalactie van Max Verstappen verdween de viervoudig wereldkampioen uit beeld. Voor het eerst dit seizoen leek Red Bull de overhand te hebben op McLaren en boekte het team een dominante overwinning.

Toch maakt McLaren-teambaas Andrea Stella zich geen zorgen. De Italiaan is van mening dat het team uit Woking geen steken heeft laten vallen in Imola, zo maakt hij duidelijk in Monaco. “Ik ben het niet eens met deze verklaring. Het is appels met peren vergelijken. Toen ik op school zat, zei de leraar altijd: ‘Vergelijk geen appels met peren. Zorg ervoor dat u specifiek, analytisch en nauwkeurig bent in hoe u informatie gebruikt’”, steekt hij tijdens de technische mediasessie in de pitstraat van wal. “Imola behoort tot dezelfde categorie circuits als Saoedi-Arabië en Japan: snelle bochten en smalle lay-outs, waar Red Bull telkens de poleposition behaalde. En in de race in Saoedi-Arabië, als Max die straf niet had gekregen, had hij de race gewonnen.”

Consistent beeld

Stella vergeleek het tempo van McLaren en Red Bull in Japan en Saoedi-Arabië en concludeerde dat dit beeld ‘heel consistent’ is met de krachtsverhoudingen zoals die zich in Imola aftekenden. “Maar als we de race in Imola vergelijken met de race in Miami, vergelijken we een appel met een peer. Mijn schoolleraar zou mijn oor grijpen en zeggen: ‘Vergelijk geen appel en peren’.”

Het karakter van het Miami International Autodrome ligt de McLaren beter, zo benadrukt Stella. “Miami is een circuit dat wordt gedomineerd door lage snelheden. Met alle aerodynamische investeringen die we hebben gedaan, is onze auto enorm verbeterd in dit soort bochten. Als we Miami willen vergelijken, laten we dan terugkijken naar wat er gebeurde in China en Bahrein: in China verdwenen de twee McLarens uit beeld, in Bahrein domineerde Oscar en maakte Lando vanaf P6 meerdere posities goed.”

Perzik

Komende zondag wordt de Grand Prix van Monaco verreden. De baan is zo smal dat de DRS-zone nauwelijks effect heeft, waardoor het een circuit an sich is. Op de vraag of Monaco meer op een appel of een peer lijkt, antwoordt Stella met een ander stuk fruit: “Dit is een perzik. Het is een complete one-off. Het zou me niet verbazen als bijvoorbeeld Ferrari de beste auto heeft, dus we zullen zien. Ik ben erg benieuwd of Baku straks een peer of een perzik wordt. Mijn vermoeden is dat het een perzik wordt, dus we kunnen deze trend voortzetten.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.