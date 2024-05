Oscar Piastri was zaterdagmiddag even in de zevende hemel na zijn sterke kwalificatie op het circuit van Imola. Maar zijn gemoedstoestand was twee uurtjes later volledig omgeslagen. De Australiër ontving een gridstraf van drie plaatsen en zal daardoor morgen dus niet vanaf de eerste startrij aan de Grand Prix van Emilia-Romagna beginnen, maar ‘slechts’ vanaf P5.

Piastri moest in Q3 van de kwalificatie slechts 0,074 seconden toegeven op Max Verstappen, die voor de achtste keer op rij pole position veroverde en daarmee een klassiek record van Ayrton Senna evenaarde. Piastri troefde bovendien nipt zijn teamgenoot Lando Norris af.

Na de sessie moest hij zich echter melden bij de stewards voor het hinderen van Kevin Magnussen in Q1. De Deen van Haas werd door het incident uitgeschakeld. De stewards oordeelden dat de McLaren-coureur onnodig in de racelijn reed van Magnussen. Het leverde Piastri een gridstraf van drie plaatsen op. Het gevolg is dus dat Lando Norris morgen vanaf de eerste startrij, naast Max Verstappen, aan de race zal beginnen. Norris won een kleine twee weken geleden in Miami nog de vorige GP.

