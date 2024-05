Andrea Stella is het rijgedrag van Kevin Magnussen spuugzat. McLarens teambaas roept op tot een zwaardere bestraffing voor de in zijn ogen onoorbare rijstijl van de Deen. Magnussen ontving in de sprintrace meerdere tijdstraffen voor zijn agressieve verdediging tegen Lewis Hamilton, waarbij hij herhaaldelijk de baan verliet.

Ondanks lange gesprekken en uitgebreid onderzoek door de stewards naar vermeend onsportief gedrag van Kevin Magnussen, werden er geen verdere maatregelen genomen. Na afloop van de race erkende de Deense veteraan dat zijn straffen allemaal ’terecht waren’. In totaal werden er 25 strafseconden toegevoegd aan zijn racetijd, daarnaast kreeg hij drie strafpunten op zijn superlicentie. Hierdoor staat Magnussen nu op het randje van een raceverbod.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er kritiek is op de rijstijl van de Deen. In Jeddah ontving hij twee tijdstraffen van tien seconden voor hetzelfde offer, waarbij hij teamgenoot Nico Hülkenberg steeds aan WK-punten probeert te helpen door achtervolgers met alle middelen achter zich te houden. In de sprintrace van Miami leverde dat zijn werkgever Haas opnieuw succes op: Hülkenberg finishte als zevende.

Volgens Andrea Stella zijn de straffen van de wedstrijdleiding veel te mild. De Italiaan stelt dat dergelijk opzettelijk gedrag van Magnussen om een andere coureur achter zich te houden onmiddellijk tot een schorsing zou moeten leiden. “Voor mij is deze zaak eigenlijk vrij eenvoudig, omdat we te maken hebben met opzettelijk gedrag dat bedoeld is een andere coureur te schaden”, aldus Stella. “Dit gedrag werd binnen dezelfde race en eerder dit seizoen ook al in een andere een paar keer herhaald. De straf hiervoor zou ook exponentieel moeten zijn.”