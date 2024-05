Met een lach van oor tot oor stapte Oscar Piastri in Imola uit zijn McLaren, meteen na een geslaagde kwalificatiesessie. De Australiër verzekerde zich van P2, vlak achter Max Verstappen en vlak voor zijn teamgenoot Lando Norris. “Dit was alweer een tijdje geleden dat ik zo ver vooraan stond.”

Een kleine twee weken na de verrassende overwinning van Lando Norris in Miami lieten de McLaren-coureurs in Imola in ieder geval zien Verstappen op de hielen te zitten. Het gat met de drievoudig wereldkampioen van Red Bull bedroeg respectievelijk 0,074 en 0,091 seconden.

Over de kansen voor de Grand Prix van Emilia-Romagna morgen zei Piastri (foto boven): “Het gevoel is goed, we zitten boordevol vertrouwen. Ja, ik denk dat we met Verstappen kunnen vechten. Normaal zouden we in het verleden nee gezegd hebben, maar ik denk dat we met onze recente prestaties geleerd hebben om ja te zeggen. Dus we zullen zien wat we kunnen doen.”

Ook Norris toonde zich tevreden met zijn uitgangspositie. “P3 is niet slecht. De verschillen zijn heel klein en als team hebben we het gewoon opnieuw heel goed gedaan. Ik kijk nu al uit naar de race. Ik heb er zin in. Jazeker, we zitten er heel dichtbij”, aldus de Brit in zijn eerste reactie op de grid.

